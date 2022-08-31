نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد اعتزاله: رسالة وداعيه مؤثرة من وليد سليمان لجماهير النادي الأهلي وزملاؤه في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسالة وداع وليد سليمان لجمهور الأهلي, اليوم كانت المباراة الأخيرة لأحد كابتن النادي الأهلي المصري في مشواره الكروي وداخل المستطيل الأخضر, وقبل بداية المباراة قام العديد من زملاء وليد سليمان السابقين والحاضرين بنشر بعض الرسائل الوداعية لكابتن النادي الأهلي وليد سليمان, كما قام لعبي النادي الأهلي أثناء نزولهم إلي أرض الملعب بارتداء تيشيرت عليه صورة وليد سليمان ومكتوب عليها (شكراً يا حاوي), وذلك كنوع من أنواع الوداع لوليد سليمان, كما قامت جماهير النادي الأهلي قبل وأثناء المباراة بالهتاف الكبير والغير منقطع لوليد سليمان لتقديم له الشكر على ما قام به وليد سليمان للنادي الأهلي.

بطولات وليد سليمان مع النادي الأهلي

حصل كابتن الأهلي وليد سليمان علي الكثير من البطولات القارية والمحلية مع النادي الأهلي, لتصل عدد بطولات وليد سليمان مع النادي الأهلي إلي واحد وعشرين بطولة وذلك خلال أحد عشر عاماً داخل جدران النادي الأهلي, والجدير بالذكر بأن وليد سليمان قد حصل علي برونزية كاس العالم للأندية في مناسبتين, وجاءت بطولات وليد سليمان كالآتي.

حصل وليد سليمان علي لقب الدوري المصري ست مرات.

كما تمكن من الحصول علي كاس مصر خلال مشواره الكروي في مرتين.

وحصل علي السوبر المصري في خمس مرات.

وحصل علي البطولة القارية دوري أبطال أفريقيا في أربع مناسبات.

وحصل علي بطولة الكونفدرالية الإفريقية مرة وحيدة.

وتمكن من الحصول علي السوبر الأفريقي في ثلاث مناسبات.

رسالة وداع وليد سليمان لجمهور النادي الأهلي

كتب كابتن النادي الأهلي وليد سليمان رسالة وداعية لجمهور النادي الأهلي ولزملاؤه في النادي الأهلي عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك وانستغرام, لتكون الرسالة هذه هي الرسالة التي يعبر بها عن مشاعره, واحتوت الرسالة علي هذه الكلمات.

كم تأثرت حتي البكاء ، وأنا أتابع وارصد تلك مظاهرة الحب الكبيرة والجميلة التي حظيت بها من قبل زملائي اللاعبين وجماهير الأهلي العظيمة والوفية, الآن أيقنت من جديد ان للإخلاص والانتماء ثمن اعظم واكبر من كل أموال وكنوز الدنيا, وتأكد لي أنني أحسنت الاختيار وأحسنت الرهان عندما قلت يوما ما ” سهل تعمل فلوس .. والصعب ان تحقق إنجازات وتكتب تاريخاً “.

لا اصدق ان رحلة 11 عاما مرت وأنني وصلت علي خط نهاية مشواري الكروي, أتذكر حلم الطفولة وارتدائي للفانلة الحمراء صغيرا, أتذكر بفخر كم حاربت من اجل نيل شرف اللعب للأهلي, والحمد لله حققت كل ما كان يفوق أحلامي وما لم يخطر في خيالي, لامست مع الأهلي وبفضل الأهلي سموات كل الأمجاد والبطولات ويكفيني فخرا ان منحني الأهلي شرف إعلان الاعتزال وأنا اقف علي اكبر مسرح كروي, من فوق منصة التتويج ببطولة كأس العالم للأندية.

رحلتي مع الأهلي داخل البساط الأخضر انتهت كنت فيها ” خادم للكيان ” وليس مجرد لاعب اسمه وليد سليمان, ولكن رحلة حبي وانتمائي للكيان مستمرة للأبد, أشكركم.