المبارزة غلا ممدوح تهدي فضية جديدة لليمن

المبارزة غلا ممدوح تهدي فضية جديدة لليمنحققت لاعبة المنتخب الوطني للمبارزة غلا ممدوح الميدالية الفضية في بطولة غرب آسيا التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة 24 - 31 أغسطس الجاري.

جاء تحقيق الميدالية الفضية للاعبة غلا، عقب تفوقها على اللاعبة الأردنية بنتيجة 15 مقابل 5، قبل أن تخسر في النهائي أمام الأردنية الأخرى لجين بنتيجة 15 مقابل 8، لتكتفي بإنجاز الفضية ضمن منافسات سلاح السابر تحت 17 عاما.

وفي منافسات فردي الآيبية لفئة الشباب تمكن اللاعب أسامة بادي من تحقيق الفوز في ثلاثة انتصارات مقابل خسارتين، فيما خسر زميله أحمد ياسين ثلاثة لقاءات وأكتفى بفوزين.

وفي دور الـ 32 تأهل المبارز أحمد ياسين إلى دور الـ 16 بعد فوزه على لاعب الإمارات بنتيجة 11/10، قبل أن يخسر في ربع النهائي من لاعب قطر بنتيجة 15 مقابل 7 ، فيما خسر أسامة بادي من لاعب قطر بمحصلة 15 مقابل 8.