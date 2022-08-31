انت الان تتابع خبر حصاد الأهلي في الدوري الممتاز موسم 2021/2022.. 3 مدربين والمركز الثالث والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتهى مشوار الأهلي في الدوري الممتاز لموسم 2021/2022، بالحصول على المركز الثالث للمرة الأولى منذ موسم 1992.

الأهلي فاز على فريق سيراميكا كليوباترا برباعية نظيفة، في الجولة 34 والأخيرة من البطولة، ليحقق الفوز رقم 20 له في الدوري هذا الموسم، بينما تعادل 10 مباريات وخسر 4 مباريات.

ووصل رصيد الأهلي للنقطة 70 وسجل لاعبوه 62 هدف واستقبلت شباكه 21 هدف ليكون صاحب الدفاع الأقوى.

وتبادل على مقعد المدير الفني خلال الموسم 3 مدربين وهم: الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، سامي قمصان والبرتغالي ريكاردو سواريش.

وكان الفوز الأكبر للأهلي هذا الموسم بالفوز 5-3 على حساب الزمالك بطل المسابقة.

الأهلي لم يستطيع التسجيل في 10 مباريات خلال موسم 2021/2022، ليكون ثاني أسوأ رقم للفريق الأحمر بعد دوزري موسم 1991/1992 والذي لم يسجل فيه الفريق خلال 11 مباراة.