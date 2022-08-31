انت الان تتابع خبر مدرب الأهلي الجديد.. كارلوس أوزوريو يدخل دائرة ترشيحات خلافة سواريش والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لا حديث يعلو في الشارع الرياضي فوق صوت مدرب الأهلي الجديد الذي سيخلف البرتغالي ريكاردو سواريش.

تقارير رياضة كشفت عن دخول المدرب الكولومبي كارلوس أوزوريو، لدائرة الترشيحاتليكون مدرب الأهلي الجديد وخلافة ريكاردو سواريش مدرب الفريق الحالي.

وتم ترشيح كارلوس أوزوريو، خلال الساعات القليلة الماضية بجانب عدد من السير الذاتية الأخرى.

مدرب الأهلي الجديد

المدرب الكولومبي كان يقود منتخب المكسيك في كأس العالم الأخيرة بروسيا 2018، وأخر محطاته التدريبية مع نادي أمريكا دي تشيلي والتي انتهت في مارس الماضي.

وحسب موقع “ويكبيديا”، يملك المدرب الكولومبي في مسيرته التدريبية، 653 مباراة، فاز في 301 مباراة وتعادل في 161 وتلقى الهزيمة في 191.

وكان الأهلي قد استقر على إقالة سواريش بسبب ضعف مستواه الفني في قيادة الفريق وتحقيق المركز الثالث لأول مرة في مسيرة الفريق منذ 30 عام.