انت الان تتابع خبر عاجل.. تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا.. مباراة سواريش الأخيرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف البرتغالي ريكاردو سواريش، عن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في الجولة الـ34 والأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021/2022.

ويدخل الأهلي المباراة وهو بالمركز الثالث بعد الهزيمة في المباراة الأخيرة أمام طلائع الجيش بهدف دون رد.

وستكون مباراة اليوم هى الأخيرة للبرتغالي سواريش، بعد أن اخبرته إدارة النادي بالرحيل بنهاية الموسم.

تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: كريم فؤاد – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة

الوسط: محمد أشرف – محمد فخري – ميدو نبيل – أحمد سيد عبد النبي

الهجوم: لويس ميكيسوني – أحمد سيد غريب – أحمد عبد القادر

بدلا الأهلي :

حمزة علاء- محمد حمدي – رأفت خليل -محمد محمود – زياد طارق – محمد شرقية – علي عمرو.