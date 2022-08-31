انت الان تتابع خبر أزمة إسلام جابر.. بدأت بسرقة عقد العرفي وانتهت دلوقتي بقضية إثبات نسب والان مع التفاصيل

أزمة إسلام جابر ونفيه الزواج العرفي

رياض - احمد صلاح - تصدر إسلام جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك ترند جوجل في الساعات القليلة الماضية، وهذا بسبب أزمته الأخيرة التي انتشرت بشكل كبير على السوشيال ميديا، وهو زواجه العرفي من أحد الفتيات وتسريب صورة العقد.

وتحدث لأول مرة إسلام جابر عن أزمته ونفي أنه تزوج عرفي وقال أن كل ما انتشر على منصات التواصل الاجتماعي خالي تماماً من الصحة، وانتشرت الشائعة الخاصة بظهور عقد الزواج وصور الفتاة الحامل في الشهر الرابع، وهذا عن طريق موقع التواصل الاجتماعي ومع هذا لاعب الأبيض غير معترف به.

إسلام جابر يتخذ الإجراءات القانونية

وحرص جابر على نفي كل ما انتشر على المواقع وجميع صفحات التواصل الاجتماعي، حول زواجه عرفي من فتاة وقال “كل ما يقال كذب وتضليل وسب في سمعتي، وسوف أخذ الإجراءات القانونية ضد الذين تحدثوا في تلك الشائعات”.