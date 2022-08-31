انت الان تتابع خبر حقيقة اعتزال أحمد حسام ميدو التدريب.. هنقولكم عليها خصوصاَ بعد اقتحامه التمثيل والان مع التفاصيل

حقيقة اعتزال أحمد حسام ميدو التدريب وتوجه للتمثيل

رياض - احمد صلاح - يبحث الجميع عن حقيقة اعتزال أحمد حسام ميدو التدريب، وذلك لأنها من الأشياء التي تلفت الانتباه حالياً إليها كثيراً، وخصوصاً انه اتجه في الفترة الماضية إلى مجال التمثيل وتقديم البرامج.

وظهر أن أحمد حسام ميدو ابتعد عن مجال التدريب في الفترة الماضية، واتجه العالمي لتقديم العديد من البرامج الرياضية واقتحم مجال التمثيل والفن في الفترة الأخيرة، ولكنه من المرجح بشكل كبير أن يعود إلى شبكة بي إن سبورتس عن طريق تقديم برنامج جديد، وهو يحضر للظهور في دور البطولة بمسلسل لأول مرة.

ميدو يعود إلى بي إن سبورت

وأكد ميدو خلال العديد من التصريحات عن برنامج الماتش، قائلاً “أنا أحترم شبكة بي إن سبورتس، كلهم أشقاء وإخوة يعملون باحترافية، والشعب القطري كله محترم، لا يعرفون الكذب والخيانة والسرقة، لأول مرة هقول الكلام ده، فيه مفاوضات بين إدارة بي إن سبورتس وقناة المحور، حول تقديم برنامج لي في الشبكة القطرية، لكنني لن أذهب إلى بي إن سبورتس إلا قبل موافقة إدارة المحور”.