دوت الخليج -

ميلان يتعادل مع ساسولو ويهدر نقطتين

أهدر ميلان نقطتين ثمينتين في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بتعادله سلبيا مع مضيفه ساسولو يوم الثلاثاء بالمرحلة الرابعة. ميلان يتعادل مع ساسولو ويهدر نقطتينأهدر ميلان نقطتين ثمينتين في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بتعادله سلبيا مع مضيفه ساسولو يوم الثلاثاء بالمرحلة الرابعة. وكان بمقدور ساسولو أن يخرج فائزا لولا إهدار دومينيكو بيراردي ضربة جزاء في الدقيقة 23. وحصد ميلان نقطة واحدة رفعت رصيده في الصدارة إلى 8 نقاط من أربع مباريات بفارق نقطة واحدة عن نابولي ولاتسيو وأتالانتا وتورينو وروما، وجميعهم خاضوا 3 مباريات فقط. ورفع ساسولو رصيده إلى خمس نقاط في المركز العاشر من انتصار وحيد وتعادلين وهزيمة واحدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميلان يتعادل مع ساسولو ويهدر نقطتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.