نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصدارة المبكرة.. موعد مباراه الهلال والفيحاء الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه الهلال والفيحاء ، تفتتح مساء يوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي أو دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023/2022 ، ولحساب مواجهات اليوم الأول، يستضيف ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في العاصمة السعودية الرياض، فعاليات المواجهة القوية والمرتقبة، والتي تجمع فريقا الفيحاء والهلال ، بذكريات مواجهة النهائي المثير في كأس خادم الحرمين 2022 ، والتي حسمها الفريق البرتقالي، لتكون صراعًا مباشرًا بين بطلي الدوري والكأس في الموسم الماضي على مستوى كرة القدم السعودية .

عمومًا ، سنتناول خلال السطور المقبلة تفصيلًا كل الأخبار والكواليس والمستجدات عن موعد مباراه الهلال والفيحاء والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار ونتائج الناديين في النسخة 47 من دوري المحترفين السعودي 2023 ، وأيضًا تاريخ المشاركات وأبرز الإنجازات، ونختتم بالحديث عن تاريخ مواجهات الهلال والفيحاء .

مباراه الهلال والفيحاء

مرة أخرى، يجدد بطلا الدوري والكأس في المملكة العربية السعودية الموعد مع مواجهة جديدة.

وبالطبع الحديث عن ناديا الفيحاء والهلال ، واللذين توجا بلقبي كأس الملك ودوري المحترفين السعودي عن الموسم الماضي (على الترتيب).

وإن لم يكن الصراع بين الفريقين، على مستوى البطولة الأقوى عربيًا وخليجيًا “الدوري”.

فإن المنافسة الأبرز بينهما كانت على مستوى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

والذي نجح الفريق البرتقالي في حسمها، للمرة الأولى في تاريخه.

بعدما أقصى اثنين من عمالقة الأندية السعودية ، الاتحاد في نصف النهائي ، والهلال في مباراة التتويج.

في سياق آخر ، وعلى مستوى Saudi Professional League في الموسم الماضي فقط.

فكانت للفريق الوافد من شمال العاصمة السعودية الرياض ، الكلمة العليا.

حيثما تعادل مع الزعيم ذهابًا، قبل أن يتمكن من إلحاق الهزيمة بها في مواجهة الدور الثاني.

عمومًا فيما يلي نستعرض نتائج مواجهات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي :

وإليكم جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2023 (بالمسمى الجديد):

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 1 1 0 0 29 0:3 3 3 1 الشباب 1 1 0 0 29 0:3 3 3 3 التعاون 1 1 0 0 29 0:2 2 3 3 الهلال 1 1 0 0 29 0:2 2 3 5 أبها 1 1 0 0 29 1:2 1 3 5 الطائي 1 1 0 0 29 1:2 1 3 7 ضمك 1 1 0 0 29 0:1 1 3 7 النصر 1 1 0 0 29 0:1 1 3 9 الرائد 1 0 0 1 29 2:1 -1 0 9 الإتفاق 1 0 0 1 29 2:1 -1 0 11 الوحدة 1 0 0 1 29 1:0 -1 0 11 الفيحاء 1 0 0 1 29 1:0 -1 0 13 الخليج 1 0 0 1 29 2:0 -2 0 13 الفتح 1 0 0 1 29 2:0 -2 0 15 الباطن 1 0 0 1 29 3:0 -3 0 15 العدالة 1 0 0 1 29 3:0 -3 0

ننوه عناية حضراتكم، إلى أن الجولة الثانية من دوري المحترفين السعودي 2023 ، ستجرى على مدار 4 أيام متتالية.

بحيث تلعب في كل يوم مباراتان، تبدأ الأربعاء بمواجهة الموج الأزرق والفيحاء ، تسبقها مباراة الباطن والفتح .

ويوم الخميس الأول من سبتمبر 2022 ، تلعب مباراة الرائد والوحدة ثم مباراة أبها والشباب .

أما الجمعة فيقام لقاءي الطائي والعدالة وكذلك ضمك والخليج .

على أن تختتم مواجهات الأسبوع الثاني يوم السبت 3 سبتمبر المقبل، وذلك بـ مباراة التعاون والنصر ثم مباراة الاتحاد والاتفاق .

نادي الهلال

نستهل تغطيتنا للمواجهة الثانية في اليوم الأول من الجولة الثانية في دوري روشن السعودي ، مع نادي الهلال السعودي .

حيثما تمكن حامل لقب النسخة الأخيرة والفريق الأكثر تتويجًا بالبطولة، من تخطي اختبار البدايات بنجاح.

وذلك بعدما فاز على الخليج “العائد للمشاركة في دوري المحترفين”.

ممّا منح كبير آسيا أولى النقاط الثلاث وصافي (2) هدف، حل بهم في المركز الثالث بجدول الترتيب.

وذلك خلف فريقا الاتحاد والشباب ، المتفوقين بفارق الأهداف المسجلة (3) أهداف لكل فريق ، بالجولة الأولى.

جدير بالذكر، أن زعيم الأندية السعودية، يمتلك في جعبته 18 لقبًا في المسابقة المحلية السعودية.

من بينهم آخر بطولتين عن الموسمين الأخيرين.

نادي الفيحاء

من جهة أخرى وفي جانب الفريق الضيف في لقاء الأربعاء، حيث نادي الفيحاء السعودي .

والذي يدخل مواجهة الهلال، بحثًا عن التعويض، بعد السقوط في الجولة الأولى أمام فارس الجنوب “ضمك”.

وهو ما دفع الفيحاء ثمنه، باحتلال المرتبة الـ11 في جدول ترتيب الدوري السعودي الجديد .

حيثما فشل في حصد أي نقاط، فضلًا عن صافي (-1) هدف.

عمومًا وعلى الصعيد التاريخي، قدم الفيحاء موسمًا استثنائيا خلال 4 مشاركات سابقة في البطولة.

وذلك باحتلال المركز الثامن في 2018/2017 ، في الظهور الأول للفهود في الدوري.

تاريخ مواجهات الهلال والفيحاء

على صعيد المواجهات بين Al Hilal Riyadh vs AL Fayha FC ، فقد جمعت الناديين تاريخيًا – وفق ما رصدناه في “ثقفني” – في الدوري السعودي ، 8 لقاءات.

فاز الهلال في 4 مباريات، بينما حقق الفيحاء الفوز في لقاءين.

أما التعادل فكان حاضرًا في مواجهتين.

من ناحية أخرى ، وعلى مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات الهلال أمام الفيحاء .

فقد سجل الزعيم 11 هدفًا، في المقابل أحرز بطل كأس الملك 6 أهداف.

وحول أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الناديين ، فكانت فوز الموج الأزرق بنتيجة (5-1).

والتي تحققت في مواجهة الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان موسم 2018/2019.

وهو الموسم الذي توج به نادي النصر.

وحينها سجل الإسباني جوناثان سوريانو والبرازيلي كارلوس إدواردو هدفين لكلٍ منهما من أصل الأهداف الخمس.

هذا، ومثلت الخماسية الفوز الأكبر لـ الهلال ضد الفيحاء في مواجهات الفريقين.

بينما كان أكبر انتصار لـ الفيحاء ضد الهلال بنتيجة (2-1).

وهو ما حدث في لقاء الإياب من موسم 2018/2017 .

موعد مباراه الهلال والفيحاء والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة المواجهة الثأرية الأولى في الدوري السعودي 2023 ، مساء الأربعاء، وذلك في تمام التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت السعودية، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت مصر، السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت غرينتش.

في السياق ذاته، وحول حكم مباراة الهلال والفيحاء ، فبانتظار الإعلان الرسمي من جانب الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF).

ستقوم شبكة قنوات SSC (الناقل لمباريات الدوري السعودي) بتغطية أحداث اللقاء، عبر قناة SSC1 HD .

على أن يكون معلق مباراة الهلال والفيحاء ، هو المعلق الرياضي السعودي عبدالله الحربي .

الخاتمة

أخيرًا قدمنا لكم تغطية شاملة حول موعد مباراة الهلال والفيحاء والقنوات الناقلة ، إلى جانب رحلة ونتائج الناديين في الموسم الجديد من دوري روشن السعودي للمحترفين ، علاوة على تاريخ المشاركات والإنجازات، وفي النهاية تاريخ مواجهات الهلال والفيحاء .