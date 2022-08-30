نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة العراق وموريتانيا للناشئين .. موعد مباراة العراق ضد موريتانيا اليوم في بطولة كأس العرب للناشئين 2022 و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف ملعب مستغانم بمدينة بوهران الجزائرية لعبة العراق وموريتانيا للناشئين اليوم في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب للناشئين 2022 تحت 17 عام. والتي كانت قد انطلقت خلال يوم الثالث والعشرون من شهر أغسطس الجاري وتستمر فعالياتها حتى يوم الثامن من شهر سبتمبر القادم.وفي غضون ذلك تقام مباراة العراق للناشئين اليوم ضد موريتانيا في اللقاء الحاسم للتأهل لدور الثامنة. وهو ما يجعل الكثير من جماهير أسود الرافدين يتطلعون في الوقت الحالي لمعرفة موعد لعبة العراق وموريتانيا للناشئين اليوم و القنوات الناقلة للمباراة.

لعبة العراق وموريتانيا للناشئين

تحمل مباراة العراق وموريتانيا للناشئين اليوم اهتمامًا بالغًا من جانب جماهير المنتخب العراقي الذين يأملون تفوق منتخبهم الوطني في هذا اللقاء. وبدون شك فقد حقق منتخب العراق للناشئين العلامة الكاملة لخوض منافسات دور الربع نهائي من بطولة كأس العرب 2022. وفي السياق ذاته فإن مباراة العراق اليوم ضد موريتانيا ما هي إلا تحصيل حاصل لدى منتخب أسود الرافدين الذي استطاع حصد ست نقاط خلال مباراة الجولة الأولى والثانية.

موعد مباراة العراق وموريتانيا اليوم في كأس العرب للناشئين 2022

ويحين موعد مباراة العراق وموريتانيا في بطولة كأس العرب للناشئين 2022 تحت 17 عام. مساء اليوم الثلاثاء الموافق الثلاثون من شهر أغسطس الجاري. وذلك خلال التوقيتات التالية.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة العراق وموريتانيا اليوم العراق في تمام الساعة 6:00 مساءً المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 6:00 مساءً موريتانيا في تمام الساعة 4:00 مساءً مصر في تمام الساعة 5:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة موريتانيا والعراق للناشئين

تجدر الإشارة إلى أن بطولة كأس العرب للناشئين 2022 تحت 17 عام. تذاع على عدة قنوات فضائية رياضية. وفي السياق ذاته من المقرر أن يتم بث لعبة العراق للناشئين ضد موريتانيا عبر شاشة قناة الجزائرية الرياضية. وذلك بالإضافة إلى قناة الشارقة الرياضية وأيضًا قناة الرابعة العراقية الرياضية.

تفاصيل بطاقة مباراة العراق ضد موريتانيا اليوم

المباراة منتخب العراق ضد موريتانيا البطولة بطولة كأس العرب للناشئين 2022 الموعد والتوقيت مساء اليوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس 2022 – في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت العراق ومكة المكرمة – في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت موريتانيا – في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر الملعب ملعب مستغانم في مدينة وهران الجزائرية القنوات الناقلة قناة الشارقة الرياضية – قناة العراقية الرياضية – قناة الرابعة العراقية

منتخب العراق للناشئين

وقد حقق منتخب العراق للناشئين أداءًا متميزًا خلال منافسات بطولة كأس العرب في موسمها الحالي. حيث حقق فوزًا قويًا على نظيره المنتخب المغربي خلال مباراة الجولة الأولى ثم تلاها بعد ذلك بالفوز أمام منتخب جزر القمر خلال الجولة الثانية. ويأتي منتخب العراق حاليًا في صدارة ترتيب مجموعته برصيد ستة نقاط.