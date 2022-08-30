نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية ولبنان للناشئين .. موعد مباراة منتخب السعودية ولبنان في بطولة كأس العرب للناشئين 2022 و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة السعودية ولبنان للناشئين اليوم هي محط أنظار الكثير من جماهير المملكة العربية السعودية. وذلك بعدما ضمن المنتخب الأخضر تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب للناشئين 2022 تحت 17 عام. حيث تقام مباراة منتخب السعودية للناشئين اليوم ضد لبنان على ستاد ملعب مستغانم في مدينة بوهران الجزائرية. وفي غضون ذلك ننقل لكم في السطور التالية موعد مباراة السعودية ولبنان اليوم و القنوات الناقلة للمباراة وذلك بالإضافة لتناول أبرز الأحداث الماضية التي وقعت بين المنتخبين خلال مباراة الجولة الأولى والثانية.

مباراة السعودية ولبنان للناشئين

وفي إطار التعرف على تفاصيل مباراة السعودية ولبنان للناشئين اليوم. تجدر الإشارة إلى أن المنتخب السعودي اقتنص فرصة التأهل إلى دور الثمانية وذلك بعد الفوز أمام منتخب سوريا في مباراة الجولة الثانية التي انتهت بنتيجة 4 – 3. خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين يوم السبت الماضي الموافق السابع والعشرين من شهر أغسطس. فيما خسر منتخب السعودية للناشئين مباراة الجولة الأولى أمام منتخب مصر بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة السعودية ولبنان اليوم في كأس العرب للناشئين 2022

وسيكون موعد مباراة السعودية ولبنان في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب للناشئين 2022 مساء اليوم الثلاثاء الموافق 30-8-2022. حيث تنطلق صافرة المباراة في التوقيتات التالية.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة السعودية ولبنان اليوم المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 11:00 مساءً لبنان في تمام الساعة 11:00 مساءً مصر في تمام الساعة 10:00 مساءً الإمارات في تمام الساعة 12:00 صباحًا

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ولبنان اليوم

تذاع مباراة السعودية ولبنان للناشئين اليوم عبر عدة قنوات رياضية. حيث يأتي في مقدمة القنوات الناقلة للمباراة قناة السعودية الرياضية KSA Sports 1 HD. وذلك بالإضافة إلى قناة الرابعة الرياضية وقناة العراقية الرياضية Al Iraqiya Sports HD.

تفاصيل بطاقة مباراة السعودية ضد لبنان اليوم

المباراة منتخب السعودية ضد لبنان البطولة بطولة كأس العرب للناشئين 2022 الموعد والتوقيت مساء اليوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس 2022 – في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت لبنان ومكة المكرمة – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر – في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مساءً بتوقيت الإمارات الملعب ملعب مستغانم في مدينة وهران الجزائرية القنوات الناقلة قناة السعودية الرياضية – قناة الشارقة الرياضية – قناة العراقية الرياضية

منتخب لبنان والسعودية للناشئين

منتخب لبنان للناشئين لم يوفق هذا الموسم في منافسات الجولة الأولى والثانية من دور مجموعات بطولة كأس العرب 2022 تحت 17 عام. فقد هُزم أمام منتخب مصر بنتيجة غير متوقعة والتي انتهت بـ 9 أهداف نظيفة دون رد. فيما تعادل في مباراة الجولة الأولى أمام منتخب سوريا بنتيجة 0 – 0.