موعد مباراة اليمن والسودان ربع نهائي كأس العرب للناشئين 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة

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عمر شويل - جدة مباراة اليمن والسودان ربع نهائي كأس العرب للناشئين 2022، ينتظر جماهير كرة القدم العربية واحدة من المواجهات المرتقبة والتي ستجمع بين منتخبي اليمن والسودان ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس العرب للناشئين 2022 والمقامة في دولة الجزائر، والتي تقام أحداثها مساء يوم الخميس الأول من شهر سبتمبر من العام الجاري 2022.

مباراة اليمن والسودان ربع نهائي كأس العرب للناشئين

وكان المنتخب اليمني قد تمكن من التأهل إلى دور ربع نهائي كأس العرب للناشئين 2022 بعد أن تصدر المجموعة الثانية من دوري مجموعات بطولة العرب للناشئين تحت 17 سنة، حيث نجح المنتخب اليمني في الفوز في مباراة وحيدة على حساب منتخب عمان، قبل أن يتعادل في مبارتين أمام كل من: تونس، وليبيا، ليكون بذلك المنتخب اليمني قد نجح في حصد خمس نقاط وضعته على عرش صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن منتخبي تونس وليبيا اللذان قد تساويا معه في عدد النقاط.

أما منتخب السودان فكان قد تمكن من احتلال مركز الوصافة في المجموعة الأولى، المنتخب السوداني استهل مشواره ببطولة كأس العرب للناشئين 2022 تحت 17 سنة بالفوز على منتخب الإمارات، قبل أن يخسر في مباراة الجولة الثانية أمام منتخب الجزائر، ومن ثم تمكن من الفوز في المباراة الأخيرة له بدوري المجموعات على حساب منتخب فلسطين، ليكون بذلك منتخب السودان قد حصد ست نقاط وضعته في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى خلف منتخب الجزائر صاحب الصدارة.

موعد مباراة اليمن والسودان

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد أعلن عن موعد مباراة اليمن والسودان في دور ربع نهائي بطولة كأس العرب للناشئين تحت 17 سنة، حيث تقرر أن تقام المباراة مساء يوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت اليمن، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت العاصمة السودانية الخرطوم، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة اليمن والسودان

وسيتمكن متابعو بطولة كأس العرب للناشئين تحت 17 سنة من متابعة مباراة اليمن والسودان على الهواء مباشرة مساء يوم الخميس من خلال شاشة قناة نايل سبورت، كما ستقوم قناة الشارقة الرياضية بنقل أحداث المباراة عبر شاشتها، كما ستقوم قناة اليمن الفضائية بنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر شاشتها.