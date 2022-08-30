نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوريا ومصر للناشئين .. موعد مباراة سوريا ومصر اليوم في بطولة كأس العرب للناشئين 2022 و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة سوريا ومصر للناشئين اليوم في بطولة كأس العرب 2022 تحت 17 عام والقنوات الناقلة. تعد محل اهتمام جماهير نسور قاسيون وجماهير منتخب الفراعنة قبل ساعات من انطلاق صافرة المباراة. حيث تقام مباراة سوريا ضد مصر مساء اليوم الثلاثاء على ستاد ملعب السيق في دولة الجزائر التي تستضيف فعاليات البطولة لهذا الموسم. وفي غضون ذلك يتطلع منتخب سوريا للناشئين للخروج من هذه المباراة بأقل الخسائر وتحقيق خروج مشرف من منافسات البطولة العربية. وفيما يلي نستكمل معكم تفاصيل المباراة.

مباراة سوريا ومصر للناشئين

وفي مباراة سوريا ومصر للناشئين اليوم. يدخل منتخب الفراعنة هذا اللقاء كتحصيل حاصل بعدما حقق فوزًا قويًا على نظيره السعودي خلال مباراة افتتاح دور المجموعات بقيادة مدربه الفني محمد وهبه. حيث فاز منتخب مصر للناشئين على السعودية بنتيجة ثلاثية نظيفة خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين على ستاد ملعب السيق في دولة الجزائر. ومن ثم أعقبها بعد ذلك بالفوز على منتخب لبنان للناشئين بنتيجة تسع أهداف نظيفة. وفيما يلي نرصد لكم موعد مباراة سوريا ضد مصر اليوم و القنوات الناقلة.

موعد مباراة سوريا ومصر اليوم في كأس العرب للناشئين 2022

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة سوريا ضد مصر في الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب للناشئين 2022 تحت 17 عام. مساء اليوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس الجاري. وذلك خلال التوقيتات التالية:

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة سوريا ومصر اليوم المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 11:00 مساءً سوريا في تمام الساعة 11:00 مساءً مصر في تمام الساعة 10:00 مساءً الإمارات في تمام الساعة 12:00 صباحًا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وسوريا للناشئين اليوم

يهتم الكثير من جماهير منتخب الفراعنة وأيضًا جماهير منتخب نسور قاسيون بالتعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر وسوريا للناشئين اليوم. والتي من المقرر أن يتم بثها مباشرة من خلال شاشة قناة أون تايم سبورت on time sports hd 2. وذلك بالإضافة إلى قناة الرياضية الجزائرية التي تنقل أحداث المباراة مجانًا دون تشفير وأيضًا قناة الرياضية السعودية الحائزة على حقوق ملكية بث مباريات بطولة كأس العرب لهذا الموسم.

تفاصيل بطاقة مباراة سوريا ضد مصر اليوم

المباراة منتخب سوريا ضد مصر البطولة بطولة كأس العرب للناشئين 2022 الموعد والتوقيت مساء اليوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس 2022 – في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت سوريا ومكة المكرمة – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر – في تمام الساعةالثانية عشر منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات الملعب ملعب السيق في مدينة وهران الجزائرية القنوات الناقلة قناة أون تايم سبورت الرياضية – قناة الشارقة الرياضية

منتخب سوريا للناشئين

وقد اختتم منتخب سوريا للناشئين تدريباته للاستعداد للقاء المنتخب المصري في الجولة الثالثة. حيث تجدر الإشارة إلى أن المنتخب السوري يأتي حاليًا في المركز الثالث من جدول تريتب المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة حصدها بعد التعادل السلبي أمام منتخب لبنان في مباراة الجولة الأولى.