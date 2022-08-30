الرياضة

إمام عاشور يوجه رسالة غامضة وناريه : "انا مش قادر أتكلم وحسبي الله ونعم الوكيل"

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رياض - احمد صلاح - يعتبر لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر النجم أمام عاشور منافضل لاعبي الوسط في مصر حيث ظاهره امام عاشور من عاماحتى الآن مع نادي وظهر اللاعب بمستوى الكبير جدا مما دفع المديرالفني كروش بضمه لاحتياجة في تصفيات كأس الأممالأفريقية،وظهر اللاعب بمستوى كبير جدا مع المنتخب وأصبحالقوائم الرئيسي لنادي الزمالك حيث يتعدد اللاعب بالكثير من مزادفيقوم باللعب الأكثر من مركز ويدفع المدير الفني لنادي الزمالك بديرهبه دائما في جميع مباريات نظرا لأنه يلعب في أكثر من مركز وأسرجد الكبير اللاعب عند نشره بوست على حسابه الشخصي لا طاقةلي للكلام وحسبي الله ونعم الوكيل،مما قد يسأل الكثير على سببهذا البوست الذي قام به اللاعب ونشره على صفحته الشخصية فيهذا المقال سنضع لكم لماذا فعل اللاعب ونشرة لهذا البوست بكلتفاصيله في السطور المقبلة.

أسباب نشر أمام عاشور البوست الغامض علىصفحة الشخصية

نشر اللاعب امام عاشور بوست غامض للغاية على صفحتهالشخصية على فيسبوك وتويتر وقال ” لا طاقة لي الكلام حسبي اللهونعم الوكيل ” ومن الأسباب المحتملة الكبيرة بسبب نشر هذا البوستان انتشرت اخبار كثيرة تفيد بأن اللاعب اسلام جابر تزوج عرفيوأمام عاشور مشترك معه في نفس الحدث  واتكلم الإعلام عن هذاالخبر واشتراك امام عاشور معه الا ان اللاعب لم يحدث منه أيشيء وعز جميع مواقع التواصل الاجتماعي ليعبر عن ظلم الشديدعلى صفحته الشخصية وقال هذا الكلمات الغامضة المؤثره.

أصبح أمام عاشور من الأعمدة الرئيسيةلفريق نادي الزمالك  

أصبح اللاعب امام عاشور نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر ونجمطلائع الجيش السابق من الاعمده الرئيسيه لفريق نادي الزمالك فيمظاهرة اللاعب في اوقات السابقه والحاليه بمستواه المتميز جداوبسبب قدرته على اللعب في جميع المراكز التي يحتاجها المديرالفني في ما يلعب اللاعب في خط وسط الملعب الهجوم والدفاعوظهير أيمن وجناح ايمن شمال وصانع الألعاب وبسبب تعدده فياللعب في جميع المراكز أصبح من الاعمده الرئيسيه التي لا غنيعنها في نادي الزمالك

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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