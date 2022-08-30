إمام عاشور يوجه رسالة غامضة وناريه : "انا مش قادر أتكلم وحسبي الله ونعم الوكيل"

أسباب نشر أمام عاشور البوست الغامض علىصفحة الشخصية

نشر اللاعب امام عاشور بوست غامض للغاية على صفحتهالشخصية على فيسبوك وتويتر وقال ” لا طاقة لي الكلام حسبي اللهونعم الوكيل ” ومن الأسباب المحتملة الكبيرة بسبب نشر هذا البوستان انتشرت اخبار كثيرة تفيد بأن اللاعب اسلام جابر تزوج عرفيوأمام عاشور مشترك معه في نفس الحدث واتكلم الإعلام عن هذاالخبر واشتراك امام عاشور معه الا ان اللاعب لم يحدث منه أيشيء وعز جميع مواقع التواصل الاجتماعي ليعبر عن ظلم الشديدعلى صفحته الشخصية وقال هذا الكلمات الغامضة المؤثره.

أصبح أمام عاشور من الأعمدة الرئيسيةلفريق نادي الزمالك

أصبح اللاعب امام عاشور نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر ونجمطلائع الجيش السابق من الاعمده الرئيسيه لفريق نادي الزمالك فيمظاهرة اللاعب في اوقات السابقه والحاليه بمستواه المتميز جداوبسبب قدرته على اللعب في جميع المراكز التي يحتاجها المديرالفني في ما يلعب اللاعب في خط وسط الملعب الهجوم والدفاعوظهير أيمن وجناح ايمن شمال وصانع الألعاب وبسبب تعدده فياللعب في جميع المراكز أصبح من الاعمده الرئيسيه التي لا غنيعنها في نادي الزمالك