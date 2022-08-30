"مفاجأة الموسم".. مرتضي منصور يسعي بقوة لإفساد صفقة الموسم علي الأهلي

من جانبه كشفت مصادر صحفية أن إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تحاول إفساد صفقة محمد رضا بوبو لاعب وسط فريق فيوتشر وذلك بعد إقتراب اللاعب بشكل كبير من الإنضمام إلى الأهلي خلال الساعات المقبلة خاصة بعدما اتفق اللاعب على كافة تفاصيل الصفقة مع إدارة القلعة الحمراء والتي قامت بدورها بإنهاء المفاوضات مع إدارة فيوتشر.

وأكدت المصادر أن إدارة الزمالك دخلت في مفاوضات مكثفة مع اللاعب لتحويل وجهته للقلعة البيضاء وذلك لتوجيه ضربة قوية لادارة النادي الأهلي، والتي تسعي بقوة لتدعيم خط وسط الفريق في ظل اقتراب المالي أليو ديانج من الرحيل عن النادي بنهاية الموسم.