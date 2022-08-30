انت الان تتابع خبر "مفاجأة الموسم".. مرتضي منصور يسعي بقوة لإفساد صفقة الموسم علي الأهلي والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة قوية أمام فريق ايسترن كومباني في الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، الجدير بالذكر أن فريق الزمالك يحتل المركز الأول في ترتيب جدول المسابقة برصيد 77 نقطة وقد حسم اللقب بشكل رسمي.
من جانبه كشفت مصادر صحفية أن إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تحاول إفساد صفقة محمد رضا بوبو لاعب وسط فريق فيوتشر وذلك بعد إقتراب اللاعب بشكل كبير من الإنضمام إلى الأهلي خلال الساعات المقبلة خاصة بعدما اتفق اللاعب على كافة تفاصيل الصفقة مع إدارة القلعة الحمراء والتي قامت بدورها بإنهاء المفاوضات مع إدارة فيوتشر.
وأكدت المصادر أن إدارة الزمالك دخلت في مفاوضات مكثفة مع اللاعب لتحويل وجهته للقلعة البيضاء وذلك لتوجيه ضربة قوية لادارة النادي الأهلي، والتي تسعي بقوة لتدعيم خط وسط الفريق في ظل اقتراب المالي أليو ديانج من الرحيل عن النادي بنهاية الموسم.