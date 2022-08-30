انت الان تتابع خبر"لم عيالك يا خطيب"... تعرف على أخر تصريحات "مرتضى منصور" بعد أزمته مع جماهير القلعة البيضاء والان مع التفاصيل

_ كلامي امبارح كان لشخص اسمه خالد فوزي داخل يتريق عليا علي الواتس فقولتله وانت مال أهلك وانهارده اعتذرلي علي غلطه انا كنت بكلمه هو مش بكلم الجمهور وانا لفيت الملعب كله اخر ماتش اقول للجمهور انتو رقم واحد جمهور الزمالك عظيم _ العيال الاهلاويه ماشيين ورا عيل شمام متجوز ٧ وكلهم خلعوه، بقول للخطيب لم عيالك احسن. _ في عيال اهلاويه بيبعتوا من أرقام فيك وبيقعدوا يغلطوا وبيكونوا حاطين صوره وهميه لفيريرا وكاتبين قمر وبيقولوا اني شتمت جمهور الزمالك لا انا مشتمتش الجمهور انا رديت علي واحد كان باعتلي رساله بيشتمني _ مينفعش أعلن عن أسامي غير لما أتفق مع النادي بتاعه اهدوا واللي بتحلموا بيه واكتر هتلاقوه لاني مينفعش أعلن عن صفقه وارجع فيها وابقي حنفي رقم 2 زي الخطيب _ جالنا دلوقتى شيك ب 20مليون في محمد صبحي احسن منه وجالنا شيك ب 3 مليون في ياسين مرعي _ هنعمل حفله في استاد القاهره بحضور جماهيري كامل ودي أقل حاجه لجمهور الزمالك العظيم وهيكون فيها كل المطربين الكبار وكل اللاعبين _ عاملين رحله لجمهور الزمالك لقطر مدعمه الاداره هتتحمل نص التكاليف مش هنعمل زي ناس وندبسهم في أقساط. نادي الزمالك أعظم نادي في العالم وجمهور الزمالك أعظم جمهور في العالم واللي حصل انهارده عين وصابتنا من ناس بتبصلنا في البطولات.

رياض - احمد صلاح - خرج المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي الزمالك في مكالمة هاتفية عبر قناة الزمالك، بعدما سئل إحدى مشجع زملكاوي عن اخبار الصفقات الجديدة، حيث رد عليه “مرتضي منصور” قائلا: “يبني اهدي عيب اللى بتقوله ده انا مش هقول اي صفقة غير لما تتم بشكل رسمي” مما ظهرت العديد من الهجوم عليه من جانب جماهير القلعة البيضاء فمن خلال السطور القادمة من هذا المقال سوف نعرض لكم أبرز تصريحات مرتضى منصور أمس موضحاً كل الامور فيما يلي: