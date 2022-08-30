انت الان تتابع خبر الآن NOW.. موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

رياض - احمد صلاح -، نقدم لحضراتكم من خلال موقعنا المتميز دوت الخليج موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري المصري والقنوات الناقلة لها، يستضيف استاد السلام معقل فريق الأهلي اللقاء الأخير للنادي الأهلي في بطولة الدوري المصري للموسم الحالي أمام سيراميكا كليوباترا، نال الأهلي من الهزيمة في المباراة الماضية أمام فريق طلائع الجيش بهدف نظيف، قد يكون موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم هو الأخير لبعض الأشخاص في النادي الأهلي أبرزهم الجهاز الفني بقيادة ريكاردو سواريش واستقطاب مدير فني مع اعتزال اسطورة الأهلي وليد سليمان ورحيل بعض اللاعبين الأجانب مثل لويس ميكسيوني وبيرسي تاو، موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، أنهي الأهلي موسمه الحالي في المركز الثالث من ترتيب الجدول برصيد نقاط 67 جمعهم من خلال 33 جولة ماضية محققاً الفوز خلال تسعة عشر مباراة والتعادل في عشرة مباريات، بينما نال فريق الأهلي من الهزائم في الموسم الحالي خلال أربعة مباريات، موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

موعد ماتش الأهلي وسيراميكا كليوباترا

موعد ماتش الأهلي وسيراميكا كليوباترا، بينما حسم فريق سيراميكا كليوباترا موسمه الحالي في المركز الثاني عشر من ترتيب الجدول برصيد نقاط 37 جمعهم من خلال 33 جولة ماضية محققاً الفوز خلال سبعة مبارايات والتعادل في 16 مباراة، بينما نال فريق سيراميكا كليوباترا من الهزائم خلال عشرة مباريات، موعد ماتش الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

توقيت مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

توقيت مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا 30-8-2022 في تمام الساعة:

5:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

4:30 مساءاً بتوقيت مصر .

5:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

5:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

5:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

5:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

5:30 مساءاً بتوقيت العراق .

4:30 مساءاً بتوقيت السودان .

5:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

4:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

3:30 مساءاً بتوقيت تونس .

3:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

2:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

6:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

5:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

6:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

5:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

5:30 مساءاً بتوقيت قطر.

2:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

5:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

2:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

من المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا عبر قناة on time sports HD 1 الناقل الحصري الوحيد لمباريات الدوري المصري.

معلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

لم تعلن القناة عن إسم معلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا حتي الآن ولاكن من المتوقع أن يقوم المعلق أيمن الكاشف بالتعليق.

ساعتين فقط تفصلنا عن ضربة البداية لأحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري المصري في آخر مباريات البطولة.