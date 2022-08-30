الصديق الوفي.. محمد أبو تريكة يوجه رسالة لنجم الأهلي وليد سليمان

محمد أبو تريكة يوجه رسالة لنجم الأهلي

وجه محمد أبو تريكة رسالة مؤثرة لنجم الأهلى وليد سليمان عبر حسابه الشخصي على تويتر كما هى العادة من محلل بي إن سبورت الذى يقوم بالتفاعل مع الأحداث بصورة مستمرة وبالأخص الأحداث داخل القلعة الحمراء ولذلك قرر توجيه رسالة عاطقية للاعب إنبي وبتروجيت السابق الذى كان من المفترض أن يكون فى مباراة فريقه اليوم أمام سيراميكا بالجولة الرابعة والثلاثين.

محمد أبو تريكة يوجه رسالة لنجم الأهلي

وليد سليمان حصد لقب الدوري المصري 5 مرات كما حصد لقب كأس مصر مرتين موسمين 16/17 – 19/20 بالإضافة إلي حصده لقب كأس السوبر الأفريقي وحصده لقب دوري أبطال أفريقيا 4 مرات بينما حصد لقب كأس الكونفدرالية مرة واحدة فقط ولكن إنجازات سليمان لا تتوقف فقط عند هذا الحد حيث شارك مع الأهلى فى كأس العالم للأندية ثلاثة مرات.

نجم بتروجيت وإنبي السابق شارك مع الأهلي فى 295 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 68 هدف بالإضافة إلي 48 تمريرة حاسمة ولكنه لم يكن له دور بارز خلال الفترة الأخيرة الماضية بسبب إصاباته المتكررة مما جعله خارج حسابات موسيماني المدرب الجنوب أفريقي.