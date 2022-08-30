صفقة القرن.. صراع جديد بين الأهلى والزمالك على النجم السوبر

صراع جديد بين الأهلى والزمالك

أكدت بعض التقارير الصحفية على وجود مسؤول من مجلس إدارة الأهلي فى السعودية لحسم التعاقد مع اللاعب مصطفي فتحي لاعب التعاون السعودي الحالي والزمالك الحالي والذى كان من المفترض أن يواصل تواجده فى الإحتراف الخارجي ولكنه لن يتمكن من إستكمال مسيرته الإحترافية بسبب التجنيد.

مصطفي فتحي يرغب فى العودة لصفوف نادي الزمالك ولكن مجلس إدارة مرتضي منصور لا يرغب فى إستعادة خدمات النجم الشاب فى ظل رغبته فى الإحتراف الخارجي فى الموسم الماضي على الرغم من حاجة الفريق لخدماته ولكنه فضل قبول عرض التعاون الذى كان يرغب وبقوة فى بقاء نجم الزمالك فى صفوفه.

جدير بالذكر أن الزمالك قد يفكر فى الإستعانة بخدمات مصطفي فتحى فى حالة الموافقة على رحيل أحمد السيد زيزو الذى يملك عروض خارجية للإحتراف الخارجي ولكن حتى الأن لم يحسم قراره الأخيرة بالإحتراف أو البقاء داخل صفوف القلعة البيضاء.