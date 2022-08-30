الدولي التونسي الياس السخيري خاض مباراته رقم 100 مع كولن الالماني

نوه نادي كولن الالماني بلاعبه الدولي الونسي الياس السخيري الذي دخل نادي المائة مباراة مع ناديه .

.واوضح النادي ان السخيري خاض مباراته رقم 100 في الجولة الماضية من البطولة الالمانية .

وسجل خلال المقابلات التي لعبها 13 هدفا وصنع 7 تمريرات حاسمة . وقطع معدل 11 فاصل 9 كلم في كل مقابلة .



وكان فريق كولن تعادل صفر لصفر مع شتوتغارت في اخر مباراة له في البطولة الالمانية البونديسليغا.