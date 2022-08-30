الدولي التونسي الياس السخيري خاض مباراته رقم 100 مع كولن الالماني

نوه نادي كولن الالماني بلاعبه الدولي الونسي الياس السخيري الذي دخل نادي المائة مباراة مع ناديه .
.واوضح النادي ان السخيري خاض مباراته رقم 100 في الجولة الماضية من البطولة الالمانية .
وسجل خلال المقابلات التي لعبها 13 هدفا وصنع 7 تمريرات حاسمة . وقطع معدل 11 فاصل 9 كلم في كل مقابلة .
وكان فريق كولن تعادل صفر لصفر مع شتوتغارت في اخر مباراة له في البطولة الالمانية البونديسليغا.
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