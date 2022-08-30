متى موعد مباراة الهلال والفيحاء اليوم في الدوري السعودي ورابط تذاكر الهلال tickets.alhilal

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عمر شويل - جدة تنتظر الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة كرة القدم موعد مباراة الهلال والفيحاء القادمة في الدوري السعودي للمحترفين 2022\2023، والمقرر لها أن تنطلق اليوم الأربعاء الموافق 31\08\2022 على استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز”، مباراة الهلال القادمة في الدوري ضد الفيحاء تحظى باهتمام إعلامي كبير في الوسط الرياضي في المملكة العربية السعودية. وذلك نظراً للشعبية الكبيرة لزعيم أسيا وكبيرها داخل المملكة وخارجها. لذلك نقدم لكم في هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز تغطية إخبارية شاملة عن المباراة. وسوف نتناول في هذا المقال موعد المباراة وموقع حجز تذاكر الهلال وكذلك من هو معلق المباراة والقنوات الناقلة وجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن للمحترفين”.

موعد مباراة الهلال والفيحاء القادمة

من المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والفيحاء القادمة في الدوري اليوم الأربعاء الموافق 31\08\2022. وسوف يحتضن أحداث المباراة الهامة والمرتقبة استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز” وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

موقع تذاكر الهلال

ازداد البحث بشكل كبير عن رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والفيحاء القادمة في الدوري. وكما هو معروف يتم حجز التذاكر إلكترونياً من خلال رابط موقع تذاكر الهلال tickets.alhilal. وقد تركنا لكم في هذا المقال وفي هذه الفقرة رابط مقال آخر يوضح طريقة وكيفية حجز التذاكر وطباعتها وكذلك أسعار تذاكر الهلال والفيحاء. كل ما عليكم فعله هو النقر على الرابط الموجود في الفقرة والاطلاع على كافة التفاصيل.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 1 1 0 0 29 0:3 3 3 1 الشباب 1 1 0 0 29 0:3 3 3 3 التعاون 1 1 0 0 29 0:2 2 3 3 الهلال 1 1 0 0 29 0:2 2 3 5 أبها 1 1 0 0 29 1:2 1 3 5 الطائي 1 1 0 0 29 1:2 1 3 7 ضمك 1 1 0 0 29 0:1 1 3 7 النصر 1 1 0 0 29 0:1 1 3 9 الرائد 1 0 0 1 29 2:1 -1 0 9 الإتفاق 1 0 0 1 29 2:1 -1 0 11 الوحدة 1 0 0 1 29 1:0 -1 0 11 الفيحاء 1 0 0 1 29 1:0 -1 0 13 الخليج 1 0 0 1 29 2:0 -2 0 13 الفتح 1 0 0 1 29 2:0 -2 0 15 الباطن 1 0 0 1 29 3:0 -3 0 15 العدالة 1 0 0 1 29 3:0 -3 0

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء اليوم في الدوري

تمتلك شبكة قنوات ssc الرياضية السعودية حقوق بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن للمحترفين”. لذلك من المقرر أن يتم نقل المباراة على قناة SSC1 HD وسوف يعلق على أحداث المباراة المعلق المتميز عبد الله الحربي.

كبير أسيا يسعى للفوز بالجولة الثانية في دوري روشن

يسعى زعيم أسيا وكبيرها وحامل لقب النسخة الماضية “الهلال” نحو تحقيق الفوز في الجولة الثانية من دوري روشن للمحترفين. وذلك بعدما تمكن من الفوز في الجولة الأولى على الخليج بهدفين دون رد في مباراة شهدت آداء قوي ورائع من حامل اللقب لموسمين متتاليين.

في المقابل يسعى الفيحاء لتصحيح أوضاعه مبكراً وانتزاع الفوز الأول له على حساب الهلال. يدرك الفيحاء صعوبة المباراة وأنها أمام حامل اللقب لكنه يخشى الوقوع في فخ الهزيمة للمرة الثانية على التوالي. وذلك بعد أن خسر مباراته الأولى له في الدوري ضد ضمك بهدف دون رد.