نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع حجز تذاكر الهلال والفيحاء دوري روشن السعودي مكاني تذاكر الهلال وموعد المباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع حجز تذاكر الهلال والفيحاء القادمة في الدوري السعودي للمحترفين من أكثر المواقع التي يتم البحث عنها الآن عبر محرك البحث الشهير جوجل، يرغب مناصري وعاشقي الفريقين في مشاهدة المباراة من داخل الأمير فيصل بن فهد “الملز” لذلك يزداد البحث عن رابط تذاكر الهلال والفيحاء اليوم في الدوري في الجولة الثانية من دوري روشن للمحترفين، وجدير بالذكر أنه يتم حجز تذاكر الهلال إلكترونياً من خلال موقع tickets.alhilal، وقد فتح الموقع للحجز وأعلن عن أسعار تذاكر الهلال والفيحاء في الدوري، لذلك نقدم لكم هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز حتى نوضح لقرائنا الكرام طريقة الحجز وأسعار التذاكر وطريقة دفع المقابل المادي وطباعة التذكرة.

موقع حجز تذاكر الهلال والفيحاء

يتم حجز وطباعة تذاكر المباراة إلكترونياً من خلال موقع الهلال الإلكتروني tickets.alhilal وحتى يتم الحجز يجب اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على موقع تذاكر الهلال tickets.alhilal.

النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور والنقر على أيقونة تسجيل الدخول بتكت ماكس.

أو من خلال موقع مكاني تذاكر الهلال.

اختيار المباراة والدرجة ورقم المقعد وطريقة الدفع.

الضغط على “تأكيد الحجز” ودفع المقابل المادي وطباعة تذكرة المباراة.

أسعار تذاكر الهلال والفيحاء

موعد مباراة الهلال والفيحاء في الدوري

تنتظر الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة كرة القدم موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري ضد الفيحاء. والمقرر لها اليوم الأربعاء الموافق 31\08\2022. ومن المقرر أن يحتضن أحداث المباراة استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز” في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب الدوري السعودي “دوري روشن”

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 1 1 0 0 29 0:3 3 3 1 الشباب 1 1 0 0 29 0:3 3 3 3 التعاون 1 1 0 0 29 0:2 2 3 3 الهلال 1 1 0 0 29 0:2 2 3 5 أبها 1 1 0 0 29 1:2 1 3 5 الطائي 1 1 0 0 29 1:2 1 3 7 ضمك 1 1 0 0 29 0:1 1 3 7 النصر 1 1 0 0 29 0:1 1 3 9 الرائد 1 0 0 1 29 2:1 -1 0 9 الإتفاق 1 0 0 1 29 2:1 -1 0 11 الوحدة 1 0 0 1 29 1:0 -1 0 11 الفيحاء 1 0 0 1 29 1:0 -1 0 13 الخليج 1 0 0 1 29 2:0 -2 0 13 الفتح 1 0 0 1 29 2:0 -2 0 15 الباطن 1 0 0 1 29 3:0 -3 0 15 العدالة 1 0 0 1 29 3:0 -3 0

مكاني تذاكر الهلال

يسعى حامل اللقب نحو الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط ورفع رصيده إلى النقطة رقم 6 له في الدوري. فقد استطاع أن يفوز في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي على نادي الخليج بنتيجة بهدفين دون رد. ليبدأ مشوار الاحتفاظ باللقب للمرة الثالثة على التوالي بفوز وأداء قوي وممتع أقنع مناصريه وجميع المتابعين للشأن الرياضي في المملكة.

في المقابل يسعى الفيحاء لتعويض خسارته في الجولة الأولى بهدف دون رد لكنه سيصطدم بكبير أسيا وزعيمها وحامل لقب النسخة الماضية. لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية وممتعة تتسم بالندية والرغبة في تحقيق الفوز من قبل الناديين. الهلال يرغب في توجيه إنذار شديد اللهجة للجميع مفادها أن الزعيم جاء ليحصل على اللقب. في المقابل يرغب الفيحاء في تصحيح الأوضاع مبكراً حتى لو على حساب الكبير الهلال.