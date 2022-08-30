انت الان تتابع خبر"موسمه خلص؟".. اصابه محمد النني وتحديد مدة غيابة عن أرسنال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعرض النجم الدولي المصري محمد النني لإصابة قوية مع فريقه الحالي أرسنال، وذلك حسب ما أكدت عليه تقارير صحفية بريطانية بتعرضه لإصابة قوية ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة، وذلك خلال مشاركته في فوز الجانرز على منافسه فولهام يوم السبت الماضي بالجولة الرابعة من البريميرليج.

أكدت صحيفة ذا أثليتكس الإنجليزية أن النجم المصري تعرض لإصابة قوية لكنه أكمل المباراة عليها حتى نهايتها ولم تظهر له مشكلة الإصابة التي عاني منها حتى بعد انتهاء مباراة فولهام، واكد صحفي بريطاني متخصص في أخبار فريق أرسنال أن غياب النني عن الملاعب سيكون لفترة طويلة وذلك حسب المؤشرات الأولية لنتائج الفحوصات الطبية.

اصابه محمد النني لاعب أرسنال

اكدت التقارير ان اصابة محمد النني ستكون سبباً رئيسياً في تغيير المدير الفني للفريق لجزء من خطته خاصة وأن إصابة اللاعب المصري جاءت في وقت صعب للغاية حسب تصدر الفريق جدول الترتيب للموسم الحالي بعدما اعتمد عليه المدرب في العديد من الادوار بجانب معاناة الغاني توماس بارتي من إصابة عضلية، وتشهد الفترة المقبلة تحديد صريح لمدة غياب اللاعب، وهل موسمه انتهى أم أنه سيعود خلال وقت لاحق.

أرقام النني في مباراة أرسنال وفولهام فقد قدم اللاعب مستوي جيد لكنه ليس بالقوي جعله يحصل على تقييم بلغ 6.3/10 وفقاً لشبكة “هوسكورد” العالمية للأرقام والإحصائيات، بينما بلغت نسبة تمريرات اللاعب الصحيحة خلال مواجهة فولهام 98%، ولم يدخل اللاعب في أي صراعات هوائية أو تلاحمات أو مراوغات، كما أن النني لم يفقد الاستحواذ على الكرة.

ويحتل أرسنال حاليا المركز الاول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023 برصيد 12 نقطة، حصل عليها من العلامة الكاملة بالفوز في الجولات الأربعة الأولى في المسابقة.