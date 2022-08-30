مفيش حاجة مستحيلة.. إعلامي شهير يكشف حقيقة عودة رمضان صبحي للاهلى

ميدو يكشف حقيقة عودة رمضان صبحي للأهلي قادمًا من بيراميدز

وفي تصريحات تلفزيونية أدلى بها ميدو لبرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية قناة المحور الفضائية أكد أن رمضان صبحي يمكنه العودة بالفعل وبالأخص أن تصريحات أحمد شوبير ما هي إلا بالونة اختبار ولا يوجد في كرة القدم مستحيل وخلال مسيرتي الرياضية شاهدت كل شيء سواء كلاعب أو مشجع.

وأضاف ميدو :” يوهان كرويف سبق وأن لعب للغريم التلقيدي لفريق نادي أياكس وهو فينورد ونجح في الحصول على الكثير من الأموال والجميع تخيل وقتها أن الباب اغلق امامه لكن عقب اعتزاله تم تسميه ملعب أياكس بإسمه وحينما عاد للتدريب عاد من بوابة الفريق لذلك في الرياضة كل شيء وارد أن يحدث.

وأنهى ميدو تصريحاته أن لويس فيجو على الرغم من أنه لعب لصفوف نادي ريال مدريد وعدائه الشديد مع برشلونة قد نجده يعود ويتولى أي من المناصب رغم إنه ترك الفريق وانتقل لصفوف ريال مدريد وهو ما يجعل فرصة فرصة عودة رمضان للأهلي قائمة.