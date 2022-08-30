"طار على تركيا".. الأهلي يوافق على احتراف نجم الفريق رسميًا مقابل 60 مليون جنيه

الأهلي يوافق على احتراف أحمد ياسر ريان

أشارت مصادر مسؤولة داخل النادي الأهلي بأن لاعب الفريق أحمد ياسر ريان قد تلقى عرض قوي من قبل أحد الأندية التركية الذي يلعب في الحصول على خدماته مقابل نحو مليون دولار على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وهذا بجانب وجود شرط يسمح للفريق التركي بالحصول على خدماته بشكل نهائي مقابل 2 مليون دولار بعد نهاية هذا الموسم.

وبحسب المصادر، فإن الأهلي قد وافق بالفعل على العرض، ويتبقى الآن حسم الأمور بشكل نهائي بين اللاعب وبين النادي التركي ومن ثم سيتم الإعلان الرسمي عن رحيل أحمد ياسر ريان عن صفوف القلعة الحمراء في الصيف الجاري.

والجدير بالذكر بأن وكيل أعمال أحمد ياسر ريان كان قد سبق وأكد بأن موكله لا يرغب في الخروج كإعارة من جديد، ولكنه يريد بأن يبقى في الأهلي وفي حال صعوبة حدوث ذلك، فهو يفضل الرحيل بشكل نهائي عن القلعة الحمراء، وأن تكون صفقة انتقاله صفقة بيع نهائي وليس إعارة.

الأهلي يجهز لسوق الانتقالات بقيادة الخطيب

أشارت صحف محلية صباح اليوم عن كون النادي الأهلي يجهز لميركاتو تاريخي خلال هذه الفترة، وذلك بقيادة الكابتن محمودالخطيب رئيس مجلس إدارة النادي والذي من المؤكد بأن يشرف بنفسه على مسألة اختيار المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء بعد رحيل ريكاردو سواريش، وكذلك عن اختيار اللاعبين الجدد المتوقع انضمامهم لصفوف النادي الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.