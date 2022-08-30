"أستاذ جوارديولا وزيدان".. مفاجأة مدوية بشأن اسم مدرب الأهلي الجديد والإعلان بعد ساعات

الخطيب يفاوض مارسيلو بيلسا لتدريب الأهلي

قالت تقارير إعلامية بأن اسم المدرب الأرجنتيني “مارسيلو بيلسا” قد دخل قائمة المرشحين لقيادة القلعة الحمراء بشكل قوي خلال الساعات الأخيرة ونال هذا الترشيح استحسان عدد كبير من أعضاء المجلس، ومن ثم قد تم إعطاء تفويض للكابتن الخطيب من أجل الحديث مع المدرب السابق لنادي ليدز يونايتد ووكيل أعماله لمعرفة رأيه في فكرة تدريب الفريق وما هي شروطه المادية والأدبية.

وأوضح الإعلامي “أبو المعاطي زكي” بأن اسم بيلسا أصبح هو الأكثر حظًا الآن لتدريب النادي بالمقارنة مع باقي المرشحين ومن المتوقع بأن يتم حسم الأمور خلال الساعات القليلة المقبلة.

من هو مارسيلو بيلسا المرشح لتدريب الأهلي

الجدير بالذكر بأن المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا يعد واحد من الأسماء الكبيرة في عالم التدريب، وقد سبق له وأن درب عدة منتخبات وأندية كبيرة في أوروبا وأمريكا الجنوبية، من بينها منتخب بلاده، وكذلك أندية مارسيليا واتليتك بلباو وليل ولاتسيو.

ولكن أخر تجاربه الاحترافية كانت مع نادي ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي، حيث تولى زمام الأمور في الفريق في عام 2018 ونجح في قيادة الفريق من الدرجة الثانية إلى البريميرليج، وبعدها خاض نحو 170 مباراة مع الفريق محققًا 81 انتصار و30 تعادل وتلقى الخسارة في 59 مباراة خلال مسيرته مع ليدز يونايتد.