انت الان تتابع خبر موعد مباراة الزمالك وإيسترن كومباني في الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة تحصل حاصل بعد حصده لقب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي أمام نظيره إيسترن كومباني ، ضمن مباريات الأسبوع الأخير من البطولة المحلية على ستاد القاهرة الدولي.

ويدخل الزمالك هذه المباراة محتلاُ صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 77 نقطة، فيما يتواجد إيسترن كومباني في المركز السابع عشر برصيد 30نطقة وهبط رسمياً إلي دوري الدرجة الثانية.

موعد مباراة الزمالك وإيسترن كومباني في الدوري المصري والقنوات الناقلة:

يلعب الزمالك وإيسترن كومباني اليوم الثلاثاء الموافق 30أغسطس 2022، في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة علي قناة اون تايم سبورت 1، بتعليق بلال علام.