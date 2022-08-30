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رياض - احمد صلاح - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا ، ضمن منافسات الجولة الأخيرة ببطولة الدوري الممتاز على أرضية ملعب وي السلام عصر اليوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس 2022.

ويسعى الأهلي ختام بطولة الدوري المصري بشكل مرضي لجماهيره التي عانت كثيراً في الموسم الحالي بعد خسارة لقب البطولة ولقب بطولة كأس مصر من قبل، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 67 نقطة، فيما يوجد سيراميكا كليوباترا في المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقنوات الناقلة: