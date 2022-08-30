انت الان تتابع خبر أحدث قرارات مرتضى منصور.. فرحت قلوب الزملكاوية وقلبت كل الموازين والان مع التفاصيل

أحدث قرارات مرتضى منصور تسعد الجماهير

رياض - احمد صلاح - بشر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الجماهير بالكثير من المفاجآت السارة التي أسعدتهم، وذلك جاء تكريماً لهم بعد وقوفهم بجوار النادي أثناء الفترة الماضية، واتخذ القرارات التي تشوف تغير مسار الأبيض بأكمله.

وأكد مرتضى منصور في العديد من التصريحات على قناة الزمالك الفضائية، وإن مجلس الإدارة أصدر قرار بالاحتفال مع الجماهير بحفل كبير في استاد القاهرة الدولي، ولكنه لم يتم الكشف عن الموعد حتى الآن، وقال “سوف نتواصل مع وزير الشباب والرياضة لتلقي تصريحا بملء مقاعد الإستاد بالكامل لاكتمال فرحة الجماهير بالتتويج بالدوري والكأس”.

وأضاف منصور أن الزمالك يقوم بتنظيم رحلة إلى قطر لحضور سوبر لوسيل، وهو من المقرر إقامته في قطر بنصف التكلفة، وقال “على الراغبين في الوجود بمباراة الزمالك في سوبر “لوسيل” الحجز والتواجد مع فريقهم في مباراة هامة مثل هذه، ونأمل العودة ب30 مليون فائزين”.