شرط ماركو روزه التعجيزي لخلافة سواريش في الأهلي.. مش هتصدقوا لما تعرفوا

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شرط ماركو روزه التعجيزي لخلافة سواريش في الأهلي تعرف عليه

رياض - احمد صلاح - كشف الإعلامي محمد فاروق أن الألماني ماركو روزه مدرب فريق بروسيا دورتموند السابق، بالتأكيد على أنه وضع شرط تعجيزي حتى يوافق على تولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي أثناء الفترة القادمة، وهو يأتي وراء المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش.

وتحدث الإعلامي محمد فاروق من خلال برنامج “البريمو” على قناة تن الفضائية، قائلاً “استقر النادي الأهلي على فسخ العقد مع البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق عقب مباراة سيراميكا كليوباترا اليوم الثلاثاء في بطولة الدوري الممتاز”.

وأضاف فاروق قائلاً “مدرب بوروسيا دورتموند طلب الحصول على 4 ملايين دولار راتبا سنويا؛ للموافقة على تدريب القلعة الحمراء في الموسم المقبل بعد المفاوضات التي جرت بينهما في الفترة الماضية لخلافة سواريش في الموسم المقبل وهو أمر صعب على إدارة النادي الأهلي”.