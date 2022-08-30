انت الان تتابع خبر بالفيديو.. تقديم مرتضى منصور استقالته في اجتماع الزمالك.. التفاصيل حضرت هنا والان مع التفاصيل

تقديم مرتضى منصور استقالته في اجتماع الزمالك يكشف تفاصيله فاروق

رياض - احمد صلاح - قام الإعلامي محمد فاروق بالتأكيد أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، فاجئ جميع أعضاء مجلس الإدارة أثناء الاجتماع الطارئ الذي دعا له أمس، بأنه يقدم استقالته بشكل رسمي من رئاسة الزمالك، وأيضاً الاكتفاء بالفترة الفائتة.

وتحدث محمد فاروق من خلال برنامج البريمو على قناة “تن” الفضائية، قائلاً “مرتضى منصور قدم استقالته بشكل رسمي خلال اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك؛ بسبب الضغوط التي يتعرض لها في رئاسة النادي والمهام الكبيرة في الوقت الحالي، ولكن أعضاء المجلس رفضوا الاستقالة تماماً”.

واستكمل فاروق قائلاً “الزمالك استقر على تعيين أحمد مرتضى رئيساً لبعثة الفريق في قطر لمواجهة الهلال السعودي في كأس السوبر”.