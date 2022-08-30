انت الان تتابع خبر من هي شاهندا المغربي؟.. حكمة دخلت تاريخ الدوري ولقبت بـ “كولينا”والان مع التفاصيل

من هي شاهندا المغربي؟

رياض - احمد صلاح - يريد الجميع معرفة من هي شاهندا المغربي؟ الحكم المصري التي دخلت التاريخ من أوسع أبوابة، وهذا بعد القرار الذي جاء من لجنة الحكام بأن يتم إسناد لها إدارة مباراة سموحة وفاركو للتحكيم فيها، وذلك لأول مرة في تاريخ الدوري الممتاز.

وكانت شاهندا المغربي هي أول سيده تشارك في الطاقة المساعدة للحكم الرئيسي في الدوري، وشاركت في إدارة مباراو بيراميدز وإف سي مصر في الموسم الفائت، والمقاولون وإيسترن كومباني في الموسم الحالي.

وولدت في محافظة الإسكندرية وتبلغ من العمر 30 عاماً، ومارست لعبة كرة القدم وهي لديها 14 عام، ولعبت في نادي سموحة والطيران ومصر للمقاصة، وذلك قبل أن تعتزل اللعبة وتتجه أنظارها إلى التحكيم في أول موسم 2014/2015 حتى تحصل على الشارة الدولة بعدها بعامين.

وأطلق عليها زملائها أثناء هذه الفترة لقب “كولينا”، وذلك نسبة إلى الحكم الإيطالي بييرولويجي كولينا، وأثني عليها عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق، وقال “شاهندا من الحكمات المميزات ليس في مصر فقط ولكن في أفريقيا وسوف تشارك في دوري أبطال أفريقيا للسيدات، وأصبحت قريبة من التواجد في كأس العالم للسيدات”.