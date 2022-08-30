كأس العرب اقل من 17 سنة: المنتخب التونسي يتاهل إلى الدور ربع النهائي

تأهل المنتخب التونسي لكرة القدم (اقل من 17 سنة) الى الدور ربع النهائي لكأس العرب التي تحتضنها الجزائر إثر فوزه مساء أمس الإثنين على نظيره العماني 2-1 في اطار الجولة الثالثة والاخيرة من المنافسات.
وجاء هدفا المنتخب التونسي بواسطة أنس العماني في الدقيقة الأولى ومحمد كريم القيزاني في الدقيقة 50.
وانهى المنتخب التونسي الدور الأول في المركز الثاني برصيد خمس نقاط بالتساوي مع اليمن الذي تعادل مع ليبيا 1-1.
وكان المنتخب التونسي قد تعادل مع نظيره الليبي صفر-صفر في المباراة التي اقيمت يوم الثلاثاء الماضي لحساب الجولة الافتتاحية.. ثم تعادل يوم الجمعة مع اليمن 1-1 في الجولة الثانية.
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