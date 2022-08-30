تفاصيل انتقال حنبعل المجبري الى برمنغهام سيتي

انضم لاعب الوسط التونسي حنبعل المجبري من مانشستر يونايتد إلى صفوف برمنغهام من المستوى الثاني (تشامبيونشيب)، على سبيل الإعارة لموسم واحد بحسب ما أعلن الموقع الرسمي للشياطين الحمر.
وكان المجبري البالغ 19 عاما الذي يستعد للمشاركة مع "نسور قرطاج" في نهائيات كأس العالم المقبلة لكرة القدم في قطر، خاض أول مباراة رسمية له في صفوف مانشستر يونايتد في ماي عام 2021 ضد ولفرهامبتون، ثم مباراتين آخريين الموسم الماضي ضد ليفربول وكريستال بالاس.
وكان ضمن عداد تشكيلة مانشستر يونايتد خلال جولة الفريق في تايلاند وأستراليا الصيف الحالي.
وعلق المجبري على انتقاله إلى فريق وسط إنجلترا بقوله: "سمعت أشياء طيبة من زملائي الذين لعبوا هنا من قبل، وبالتالي أنا جاهز للدفاع عن ألوان هذا النادي".
وكان لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق (مع نوتنغهام فوريست حاليا) والجناح الهولندي تاهيت تشونغ دافعا عن ألوان برمينغهام على سبيل الإعارة في السابق.
المصدر: وكالات
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