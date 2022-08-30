نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة نارية.. موعد مباراة المغرب وجزر القمر كأس العرب للناشئين والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة المغرب وجزر القمر ، تنطلق مساء غدٍ الثلاثاء 30 أغسطس 2022، مباريات اليوم الثاني والأخير، من الجولة الثالثة الحاسمة من دور المجموعات في بطولة كأس العرب للناشئين تحت 17 سنة، ولحساب المجموعة C، يحتضن ملعب عبد الكريم كروم في مدينة السيق بولاية معسكر الجزائرية، أحداث اللقاء المصيري والمرتقب، والذي يجمع منتخبا جزر القمر والمغرب ، في مواجهة “تكسير عظام”، يسعى من خلالها الخصمان إلى الفوز، الذي يضمن للمنتصر التأهل مباشرةً إلى دور الثمانية من المونديال العربي لمنتخبات مواليد 2006 ، وإن كان «الجُمبيزة» أقرب نسبيًا من بلوغ المرحلة القادمة.

في السطور التالية نستعرض سويًا كافة المعلومات وآخر الأخبار والكواليس، عن موعد مباراة المغرب وجزر القمر والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى مشوار ونتائج المنتخبين في النسخة رقم 4 من كأس العرب للناشئين 2022 ، علاوة على تاريخ مواجهات المغرب وجزر القمر .

مباراة المغرب وجزر القمر

تترقب جماهير كرة القدم المغربية حلول مساء الثلاثاء المقبل، من أجل متابعة حصة مثيرة لفريقها.

وذلك ضمن مواجهات الجولة الختامية الفاصلة في مونديال العرب للناشئين موسم 2022.

حيثما يلتقي فريقا جزر القمر والمغرب ، في صراع مباشر على بطاقة التأهل الثانية إلى الدور الثاني.

في الواقع تعتبر حظوظ ” الجُمبيزة ” النظرية أعلى من شقيقه المغربي في العبور إلى دور ربع النهائي.

غير أن الحسابات كلها ستتوقف حال تحقيق أحدهما الفوز.

والذي سيضمن كما أسلفنا للمظفر بالنقاط الثلاث، العبور رفقة المنتخب العراقي.

في نفس الوقت ، قد يحالف أحدهما النصيب في اقتناص صدارة المجموعة الثالثة.

ولكن شريطة خسارة أسود الرافدين أمام موريتانيا ، التي فقدت بدورها كامل فرصها في التأهل.

من ثم ستكون للمتصدر فرص أفضل في مواجهة أسهل “نسبيًا” مع وصيف المجموعة الرابعة.

على أي حال ، نعرض لكم فيما يلي ترتيب المجموعة C قبل انطلاق ملحمة الجولة الثالثة المصيرية:

وهذه قائمة بالمنتخبات الـ15 التي سبق لها المشاركة في مونديال العرب للناشئين خلال النسخ الثلاث:

نوجه عنايتكم، إلى أنه تشهد مباريات اليوم الختامي من الجولة الثالثة في دور المجموعات بكأس العرب للناشئين 2022 ، إقامة 4 لقاءات حاسمة.

وذلك عن المجموعتين الثالثة والرابعة.

حيثما تقام الثلاثاء، وضمن المجموعة C ، مباراة موريتانيا والعراق ، في نفس توقيت مواجهة أسود الأطلسي و الجُمبيزة .

كذلك تلعب ضمن المجموعة D ، مباراة مصر وسوريا ، إضافة إلى مباراة السعودية ولبنان .

المنتخب المغربي

نستهل تغطيتنا للحدث المرتقب مع منتخب المغرب تحت 17 عامًا .

والذي يخوض رفقة المنتخبات الـ11 المتبقية في كأس العرب ، رحلة البحث عن اللقب.

وذلك عقب انتهاء مباريات اليوم الأولى في الجولة الحاسمة، ضمن المجموعتين الأولى والثانية.

حيثما لم يسبق لـ Morocco national under-17 football team أن توج بلقب المونديال العربي للناشئين .

فيما تمثلت ذروة إنجازاته في احتلال المركز الثالث، في نسخة 2012 (مشاركة ثانية هي الأخيرة).

بعدما فاز على اليمن في البطولة التي نظمتها الجارة تونس وتوجت بها، بنتيجة (1-0).

على أي حال ، المنتخب المغربي للناشئين يحتل المرتبة الثالثة في جدول ترتيب المجموعة C.

يتساوى مع منتخب الجزر القمر في رصيد النقاط الثلاث وصافي (0) هدف.

بينما يتفوق الجُمبيزة في رصيد الأهداف المسجلة وحتى المستقبلة، والتي منحته فرصة احتلال المركز الثاني.

على ضوء ما سبق، يحتاج ناشئو أسود الأطلسي إلى الفوز بأي نتيجة من أجل التأهل.

بينما يحمل التعادل أو الخسارة، المنتخب القمري إلى الدور الثاني من البطولة العربية لمنتخبات مواليد 2006 م.

كان المنتخب المغربي قد تلقى الخسارة في الجولة الأولى من أمام العراق.

قبل أن ينجح في التعويض بفوز بهدف نظيف على موريتانيا في الثانية.

المنتخب القمري

من ناحية أخرى ، حيث يدخل منتخب جزر القمر تحت 17 سنة ، وهو يمتلك حظوظًا أعلى نظريًا من أجل التأهل.

وذلك وفق ما سردناه في السطور القليلة الماضية.

وخلال الدور الأول، نجح Comoros national under-17 football team في تحقيق فوز صعب على موريتانيا بنتيجة (3-2).

بينما سقط أمام أسود الرافدين “العراق” في الجولة رقم 2 من دور المجموعات بهزيمة كان نتيجتها (1-2).

من جهة أخرى ، تمثل تلك المشاركة في الموسم الرابع من المونديال العربي 2022 الحضور الأول لـ الجمبيزة في المنافسات.

بالتالي يمتلك دوافع كبيرة من أجل تحقيق إنجاز فريد لكرة القدم في جزر القمر.

حتى لو على مستوى الفئة العمرية دون 17 عامًا.

تاريخ مواجهات المغرب وجزر القمر

على صعيد آخر ، وبشأن المواجهات التاريخية بين Morocco vs Comoros ، فوفق ما رصدناه في “ثقفني”، وبالنظر إلى المشاركات المحدودة في جنوب شرق القارة الأفريقية.

فـ في الواقع جمعت المنتخبين الشقيقين 3 مقابلات، اثنتين منها في تصفيات كأس الأمم الأفريقية ، والأخرى في المونديال الأفريقي للمنتخبات.

أما المواجهة الأولى والثانية ، فكانت في تصفيات أمم أفريقيا 2019 .

والتي أقيمت في مصر، وتوج بها الخضر “الجزائر” للمرة الثانية في تاريخه.

وضمن المجموعة الثانية من التصفيات الأفريقية، فازت المغرب ذهابًا بهدف.

بينما تعادلا في الإياب بنتيجة (2-2).

أما المواجهة الأخيرة التي جمعت المغرب ضد جزر القمر ، فكانت في دور المجموعات من النسخة الأخيرة في أمم أفريقيا 2021 .

والتي توج بها المنتخب السنغالي للمرة الأولى في تاريخه، على حساب منتخب الساجدين “مصر“.

حيثما فاز أسود الأطلسي بنتيجة (2-0).

موعد مباراة المغرب وجزر القمر والقنوات الناقلة

أخيرًا من المقرر أن تقام المواجهة المصيرية للمنتخب المغربي ، مساء الثلاثاء، عند الساعة السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت السعودية وجزر القمر، السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت مصر، الخامسة ( 5:00 م ) بتوقيت المغرب والجزائر “البلد المنظم”، الرابعة ( 4:00 م ) بتوقيت غرينتش.

كذلك ، وبشأن حكم مباراة المغرب وجزر القمر ، فننتظر الإعلان الرسمي من جانب الاتحاد العربي لكرة القدم ( UAFAAC ).

ستقوم القناة السادسة الجزائرية “المعتمدة رسميًا من الاتحاد العربي” بنقل أحداث اللقاء، بالإضافة إلى شبكة القنوات الرياضية السعودية من خلال إحدى قناتي KSA Sports 1 HD أو KSA Sports 2 HD ، علاوة على قناتي الشارقة الرياضية Sharjah Sport HD و أبوظبي الرياضية Abu Dhabi Sports 1 HD، بجانب القناة الرياضية العراقية Al Iraqiya Sports HD و القناة الرابعة الرياضية Alrabiaa Sport .

وعن معلق مباراة المغرب وجزر القمر ، فإن القنوات الناقلة السابقة لم تفصح حتى كتابة تلك السطور عن طاقم التعليق على المواجهة.

الخاتمة

في النهاية قدمنا لكم تغطية كاملة بالتفاصيل والكواليس وآخر المستجدات بشأن موعد مباراة جزر القمر والمغرب والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى مشوار ونتائج المنتخبين في الموسم الجديد من كأس العرب لمنتخبات الناشئين تحت 17 عامًا ، علاوة على تاريخ المشاركات والإنجازات لكلا الفريقين ، وكذلك تاريخ مواجهات جزر القمر والمغرب .