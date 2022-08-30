نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “محمد كنو والنصر” : غرامة كبيرة من مركز التحكيم الرياضي على اللاعب والهلال في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن مركز التحكيم الرياضي منذ قليل بحسب مصادر صحفية رسمي بالمملكة القرار النهائي في قضية محمد كنو والنصر، وكان نادي النصر قد تقدم بشكوى ل\ى مركز التحكيم الرياضي بعد قيام اللاعب الدولي محمد كنو لاعب نادي الهلال حاليا بفسخ التعاقد المبرم مع نادي النصر من طرف واحد، وبأت الأزمة في يناير 2022 عندم وصلت المفاوضات بين الهلال وكنولطريق مسدود أما تمديد التعاقد مع اللاعب، وأصبح اللاعب محمد كنو حرا في التوقيع لأي ناد يرغب فيه مما دفعه لقبول العرض المادي الكبير الذي قدمه نادي النصر للاستفادة من خدمات كنو، ولكن الهلال أسرع بتقديم عرض أعلى مما دفع كنو إلى الموافقة على البقاء مع الزعيم، ضاربا عرض الحائط بالعقد الذي وقع عليه مع نادي النصر.

محمد كنو والنصر أزمة مستمرة

وحينها تقدم نادي النصر بشكواه إلى العديد من الجهات الرقابية والقضائية الرياضية بالمملكة، حيث قررت غرفة المنازهات في مايو 2022 إيقاف اللاعب محمد كنو عن المشاركة في المباريات الرسمية سواء كانت محلية أو دولية لمدة أربعة أشهر، في الوقت الذي كان موسم الدوري السعودي في نهايته، مما جعل العقوبة معلقة لحين انطلاق الموسم الجديد في 25 من أغسطس الجاري، ليستمر اللاعب في الامتثال لتنفيذ قرار غرفة المنازعات، ومن المتوقع أن يؤثر هذا الغياب على احتمالية مشاركة اللاعب مع منتخب الأخضر السعودي في نهائيات كأس العالم قطر 2022، حيث سيكون اللاعب مازال في مرحلة العودة التدريجية بعد غياب طويل عن الملاعب.

قرار مركز التحكيم الرياضي وغرامة على الهلال وكنو

ومنذ قليل أعلن مركز التحكيم الرياضي عن غرامة مالية كبيرة جدا على نادي الهلال ولاعبه محمد كنو، حيث قرر المركز تغريم نادي الهلال واللاعب مشاركة فيما بينهم بمبلغ 20000000 ريال فقط عشرون مليون ريال سعوديا، وذلك للأضرار المادية والأدبية التي تسبب فيها اللاعب للعالمي، ويستمر كذلك الإيقاف الذي قررته غرفة المنازعات في التنفيذ حتى يتم اللاعب المدة.

والجدير بالذكر أن اللاعب الدولي السعودي محمد كنو يعد من أعمدة المنتخب السعودي الذي سيشارك في المونديال القادم المقرر أن ينطلق في نوفمبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.