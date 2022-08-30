نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تونس وعمان للناشئين .. موعد مباراة منتخب تونس ضد عمان اليوم في كأس العرب للناشئين 2022 و القنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب الجماهير العربية موعد مباراة تونس وعمان للناشئين اليوم في بطولة كأس العرب 2022 تحت 17 عام. والتي يتلقي خلال منتخب تونس للناشئين ضد عمان في لقاء الجولة الثالثة من البطولة. حيث يأمل المنتخب العماني في مباراة اليوم مصالحة جماهيره الغاضبة بعد الخسارتين التي تلقاهما خلال مباراة الجولة الأولى التي جمعته أمام منتخب اليمن والمباراة الثانية التي إلتقى خلالها بنظيره منتخب عمان. خاصة وأن مباراة عمان ضد تونس اليوم هي المباراة الختامية في دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

مباراة تونس وعمان للناشئين

وتحمل مباراة تونس وعمان للناشئين اليوم ترقبًا كبيرًا لدى جماهير المنتخب العماني بالأخص الذين يأملون فوز منتخبهم الوطني في المباراة الختامية. حيث فشل منتخب عمان للناشئين في تحقيق أي فوز له حتى الآن في منافسات البطولة العربية. فهو يتذيل حاليًا جدول ترتيب المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب 2022. وذلك بدون أي نقاط بعدما لعب مباراتين.

منتخب تونس للناشئين

وعلى الجانب الآخر يأتي منتخب تونس للناشئين الذي تعادل سلبيًا أمام منتخب ليبيا في مباراة الجولة الثانية التي جمعت المنتخبين على ملعب السيق في مدينة وهران الجزائرية. ويأتي منتخب تونس في المركز الثالث من جدول ترتيب المجموعة الثانية ببطولة كأس العرب للناشئين 2022. وذلك برصيد نقطتين فقط. وفيما يلي نرصد لكم موعد مباراة تونس وعمان اليوم للناشئين والقنوات الناقلة.

موعد مباراة تونس وعمان اليوم في كأس العرب للناشئين 2022

ويحين موعد مباراة منتخب تونس ضد عمان في الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب للناشئين 2022. مساء اليوم الاثنين الموافق 29 أغسطس الجاري. وذلك على ستاد ملعب السيق بولاية معسكر الجزائرية خلال التوقيتات التالية:

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة عمان وتونس اليوم تونس في تمام الساعة 9:00 مساءً عمان في تمام الساعة 11:00 مساءً مصر في تمام الساعة 10:00 مساءً المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 11:00 مساءً

تفاصيل بطاقة مباراة تونس ضد عمان اليوم

المباراة منتخب تونس ضد عمان البطولة بطولة كأس العرب للناشئين 2022 الموعد والتوقيت مساء اليوم الاثنين الموافق 29 أغسطس 2022 – في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت تونس – في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت عمان الملعب ملعب السيق في مدينة وهران الجزائرية القنوات الناقلة قناة الشارقة الرياضية – قناة الجزائرية الرياضية

القنوات الناقلة لمباراة عمان وتونس اليوم للناشئين

تجدر الإشارة إلى أن القنوات الناقلة لمباراة عمان وتونس اليوم للناشئين تعد محل اهتمام الكثير من جماهير المنتخبين. حيث من المقرر أن يتم بث المباراة عبر شاشة قناة الشارقة الرياضية. كما أنه سيتم بث المباراة مباشرة من خلال قناة الجزائرية الرياضية.