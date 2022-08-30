نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليمن وليبيا للناشئين .. “الـَآن” موعد مباراة منتخب اليمن ضد ليبيا اليوم في كأس العرب للناشئين 2022 و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نرصد لكم في السطور التالية موعد مباراة اليمن وليبيا للناشئين اليوم و القنوات الناقلة. حيث يلتقي منتخب اليمن للناشئين ضد نظيره المنتخب الليبي في منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس العرب للناشئين تحت 17 عام. ويسعى المنتخب اليمني في مباراة اليوم أمام ليبيا لحصد ثلاث نقاط جديدة تمكنه من التأهل إلى المربع الذهبي والوصول إلى الدور ربع النهائي من البطولة. خاصة وأنه استطاع النجاح في مبارياته الماضية التي جمعته أمام نظيره المنتخب التونسي والعماني. وفيما يلي نتناول توقيت مباراة اليمن للناشئين اليوم ضد ليبيا و القنوات المفتوحة التي تنقل أحداث اللقاء.

مباراة اليمن للناشئين

وفي إطار التعرف على تفاصيل مباراة اليمن للناشئين ضد ليبيا اليوم في الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب تحت سن 17 عام. تجدر الإشارة إلى أن منتخب اليمن تعادل ايجابيًا أمام منتخب عمان في مباراة الجولة الثانية والتي أقيمت يوم الجمعة الماضية. حيث افتتح منتخب تونس تسجيل الأهداف مبكرًا في الدقيقة التاسعة عشر عن طريق اللاعب عبد الرحمن العرقي. فيما استطاع منتخب اليمن تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 55.

موعد مباراة اليمن وليبيا اليوم في كأس العرب للناشئين 2022

ويأتي موعد مباراة منتخب اليمن ضد ليبيا في الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب للناشئين 2022 تحت 17 عام. مساء اليوم الاثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر أغسطس الجاري. وذلك خلال التوقيتات التالية:

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة اليمن وليبيا اليوم اليمن في تمام الساعة 11:00 مساءً ليبيا في تمام الساعة 10:00 مساءً مصر في تمام الساعة 10:00 مساءً المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 11:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة اليمن اليوم ضد ليبيا للناشئين

من المقرر أن تذاع مباراة اليمن وليبيا للناشئين اليوم عبر شاشة قناة الجزائرية الرياضية التي تقام على أرضها مباريات بطولة كأس العرب للناشئين هذا الموسم. بالإضافة إلى ذلك تذاع المباراة أيضًا على قناة السعيدة اليمنية وقناة الشارقة الرياضية.

تفاصيل بطاقة مباراة اليمن ضد ليبيا اليوم

المباراة منتخب اليمن ضد ليبيا البطولة بطولة كأس العرب للناشئين 2022 الموعد والتوقيت مساء اليوم الجمعة الموافق 29 أغسطس 2022 – في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة واليمن – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت ليبيا – في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات الملعب ملعب السيق في مدينة وهران الجزائرية القنوات الناقلة قناة الشارقة الرياضية – قناة السعيدة اليمنية

منتخب ليبيا للناشئين

وعلى الجانب الآخر يأتي المنتخب الليبي الذي نجح في الفوز على نظيره منتخب عمان خلال مباراة الجولة الثانية. والتي فاز خلال بنتيجة هدفين مقابل هدف خلال اللقاء الذي أقيم على ستاد ملعب مستغانم. ويأمل المنتخب الليبي في مباراة اليمن للناشئين اليوم التفوق على الأخير بثلاث نقاط من أجل الوصول إلى دور الثمانية.

جدول ترتيب مجموعة اليمن وليبيا في كأس العرب للناشئين 2022

المنتخب اليمني يحل في المجموعة الثانية من مجموعات بطولة كأس العرب للناشئين 2022. متربعًا على عرش صدارة الجدول برصيد أربعة نقاط وذلك بعدما لعب مباراتين. فيما يأتي في المركز الثاني المنتخب الليبي برصيد أربعة نقاط ويليه بعد ذلك في جدول ترتيب المجموعة المنتخب التونسي برصيد نقطتان وذلك في المركز الثالث. فيما يتذيل جدول ترتيب المجموعة المنتخب العماني بدون نقاط.