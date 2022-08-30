نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات والجزائر للناشئين .. “إليكُم” موعد مباراة منتخب الجزائر ضد الامارات اليوم في كأس العرب للناشئين 2022 و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة الامارات والجزائر للناشئين اليوم و القنوات الناقلة. حيث يلتقي منتخب الإمارات للناشئين ضد نظيره الجزائري في الجولة الثالثة من منافسات بطولة كأس العرب 2022 تحت 17 عام. والتي يحدد خلالها مصير المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي في البطولة. وفي غضون ذلك نتناول معكم فيما يلي تفاصيل المباراة من حيث ترتيب المنتخبين في جدول المجموعة والتوقيت والقنوات التي تنقل المباراة.

مباراة الامارات والجزائر للناشئين

وفي مباراة الامارات والجزائر اليوم للناشئين. يدخل كلا المنتخبان بروح معنوية مرتفعة وعلى الأخص المنتخب الجزائري الذي نجح في حجز مقعده بدور الثمانية من بطولة كأس العرب 2022 تحت سن 17 عام خلال الموسم الحالي. فقد تمكن منتخب الجزائر للناشئين من تحقيق فوز قوي على نظيره السوداني بنتيجة هدفين نظيفين خلال اللقاء الذي أقيم يوم الجمعة الماضية على ستاد ملعب مستغانم. بالإضافة إلى ذلك فقد فاز على منتخب فلسطين في مباراة الجولة الأولى بنتيجة بخماسية نظيفة جعلته يحلق في صدارة جدول ترتيب المجموعة.

موعد مباراة الجزائر والامارات اليوم في كأس العرب للناشئين

ونتناول معكم في الآتي موعد مباراة الجزائر والامارات في الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب للناشئين 2022. والتي من المقرر أن تقام على ستاد ملعب مستغانم خلال التوقيتات التالية.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة الإمارات والجزائر اليوم الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 9:00 مساءً الجزائر في تمام الساعة 6:00 مساءً مصر في تمام الساعة 7:00 مساءً المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 8:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة الامارات والجزائر للناشئين اليوم

تُعرض مباراة الامارات والجزائر اليوم على قناة الأرضية الجزائرية وذلك بالإضافة إلى قناة الشارقة الرياضية التي تنقل أحداث المباراة بجودة عالية HD دون تشفير. من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي نايل سات التردد 11012 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

تفاصيل بطاقة مباراة الإمارات ضد الجزائر اليوم

المباراة منتخب الإمارات ضد الجزائر البطولة بطولة كأس العرب للناشئين 2022 الموعد والتوقيت مساء اليوم الاثنين الموافق 29 أغسطس 2022 – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات – في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية – في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الجزائر الملعب ملعب مستغانم في مدينة وهران الجزائرية القنوات الناقلة قناة الشارقة الرياضية – قناة الجزائرية الرياضية

جدول ترتيب المجموعة الأولى في بطولة كأس العرب للناشئين 2022

نرصد لكم الآتي جدول ترتيب مجموعة منتخب الإمارات والجزائر في بطولة كأس العرب للناشئين 2022 تحت 17 عام والتي هي كالتالي:

المنتخب النقاط الجزائر 6 السودان 3 الامارات 1 فلسطين 1

وفي ختام موضوعنا نكون قد رصدنا لكم موعد مباراة منتخب الامارات للناشئين اليوم ضد منتخب الجزائر في الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب والقنوات الناقلة للمباراة مجانًا.