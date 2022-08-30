انت الان تتابع خبر موعد مباراة الأهلي وسيراميكا.. اللقاء المنتظر والقنوات الناقلة عشان الكل يتفرج عليه والان مع التفاصيل

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا لجميع المشاهدين

رياض - احمد صلاح - يبحث جميع عشاق الساحرة المستديرة حالياً عن موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقنوات الناقلة لمشاهدة لأحداث المباراة، وهي من ضمن منافسات الجولة الـ 34 الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز، وينتظرها الجميع.

وسوف تقام مباراة الأهلي وسيراميكا في الساعة الـ 4:30 عصر غداً الثلاثاء على استاد لأهلي وي السلام، ويختتم الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي تدريبه مساء اليوم، وذلك استعداداً للقاء، ويدخل الفريق في معسكر مغلق بعد انتهاء التدريبات في أحد الفنادق للاستعداد للمباراة، وينتظرها الجميع.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا

وتبث مباراة الأهلي وسيراميكا على قناة أون تايم سبورت، وأيضاً عقد ريكاردو سواريش المدير الفني أمس محاضرة بالفيديو مع جميع اللاعبين للتحدث معهم في كل الجوانب الفنية التي تخص المباراة الخاصة بهم أمام نادي سيراميكا.