انت الان تتابع خبر لقاء مرتضى منصور بـ كهربا بعد الأزمة.. التفاصيل الكاملة للمأزق الحقيقي الواقع فيه والان مع التفاصيل

لقاء مرتضى منصور بـ كهربا بعد الأزمة الأخيرة

رياض - احمد صلاح - قام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالكشف عن كواليس اللقاء الذي جمع بينه وبين محمود عبد المنعم كهربا، وهو لاعب النادي الأهلي أثناء الأيام القليلة الماضية، وهي من أبرز اللقاءات التي حدثت مؤخراً.

وأكد مرتضى منصور في أحد التصريحات التليفزيونية، قائلاً “في أحد الأيام القليلة الماضية، كنت أسير في الشارع، ووجدت شخصا ينادي: (بابا حبيبي)، تفاجأت بأنه محمود عبدالمنعم كهربا، محمود عبدالمنعم كهربا أصبح في مأزق حقيقي، ولا بديل عن دفع الغرامة لصالح الزمالك”.

كهربا هيدفع غرامة الزمالك لمدة 100 سنة

واستطرد منصور قائلاً “كهربا لو قعد 100 سنة، هيدفع غرامة الزمالك كاملة، وبراحته لو مش عايز يدفع دلوقتي احنا مش مستعجلين خالص، كهربا تجاوز في حق نادي الزمالك، وجماهيره، أثناء تواجده في النادي، وعقب رحيله أيضا، واللي أخطأ لا بد من محاسبته، ولا يهمني موعد سداد اللاعب للغرامة؛ لأن القلعة البيضاء تستفيد يوما بعد الآخر من التأخير”.