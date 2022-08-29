منتخب الناشئين يتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب
تأهل المنتخب الوطني للناشئين إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم، بعد تعادله مع ليبيا 1 - 1، في المباراة التي جرت بينهما اليوم، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.
بدأ منتخبنا الوطني اللقاء بشكل مثالي بغية تحقيق بداية قوية للمنافسة على قطع تأشيرة العبور لربع نهائي البطولة، التي تحتضنها مدينة وهران الجزائرية بمشاركة 16 منتخبا عربيا تم توزيعها إلى أربع مجموعات.
وفي الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول سجل أنور الطريقي لمنتخبنا الوطني من ضربة ركنية، ليدرك لاعب المنتخب الليبي عبدالمؤمن المبروك التعادل في الدقيقة 76.
بهذا التفوق والأداء البطولي، رفع الأحمر الصغير رصيده إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة مستفيداً من فارق الأهداف، وضمن تأهله إلى الدور ربع النهائي من البطولة، في حين تأهل المنتخب التونسي إلى ربع نهائي البطولة بعد فوزه على عمان بهدفين لهدف ضمن المجموعة الثانية.
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وضرب المنتخب اليمني موعداً مع نظيره السوداني في دور الثمانية بالبطولة.
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