مبارزة اليمن تحقق فضية غرب آسيا في الأردن

مبارزة اليمن تحقق فضية غرب آسيا في الأردنأحرز المنتخب الوطني للمبارزة فضية بطولة غرب آسيا لفرقي الشباب، بوصوله إلى النهائي لمواجهة منتخب سلطنة عمان الذي نال الذهبية، في إطار البطولة التي تجري منافساتها في صالة الأرينا بمدينة الحسين في العاصمة الأردنية عمان.

وكان شباب المبارزة اليمنية بقيادة المدرب الوطني محمد مسعود، بلغوا مربع الذهب في منافسات سلاح الآيبيه بعد تجاوز مبارزي الأردن بنتيجة "36/22" ليقابلوا في النهائي المنتخب العُماني، ليفوز الأخير بنتيجة 36/32.

وفي ذات السياق، اعتبر رئيس الوفد أمين عام اتحاد اللعبة سمير بادي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الإنجاز، تأكيداً على حضور الموهبة اليمنية رياضياً، رغم العدوان والحصار حيث تمكن لاعبو اليمن في لعبة المبارزة من إسعاد اليمنيين بلقب آخر يُضاف إلى سجلات الرياضة اليمنية عامة، واتحاد المبارزة خاصة.

وقال "هذه أول مشاركة لليمن في فئتي الأشبال والناشئين، بقيادة مدرب يمني ".. مشيراً إلى أن الاهتمام بمثل هذه الفئات العمرية، نواة حقيقة لمختلف الألعاب الرياضية، وهي الفئات التي تحتاج للرعاية والدعم لمواصلة تحقيق مثل هذه الإنجازات.

فيما عبر مدرب المنتخب محمد داحش عن سعادته بما حققه أبطال اليمن للمبارزة .. لافتاً إلى أن هذا الإنجاز تحقق للوطن، بلاعبين يُشاركون لأول مرة في بطولة خارجية، بقيادته كأول مدرب يمني للعبة، ما يضع على عاتق الاتحاد تطوير قدرات اللاعبين مستقبلًا.