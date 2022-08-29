صفقات الأهلي الجديدة والراحلين.. شوبير يفجر مفاجآت هزت كيان الأحمر كله

انت الان تتابع خبرصفقات الأهلي الجديدة والراحلين.. شوبير يفجر مفاجآت هزت كيان الأحمر كله والان مع التفاصيل

صفقات الأهلي الجديدة والراحلين يكشفها شوبير

رياض - احمد صلاح - قام الإعلامي أحمد شوبير بالكشف عن مفاجآت كثيرة حول صفقات الأهلي الجديدة والراحلين عن النادي، وهي التي سوف يتم العمل بها على دعم الأحمر، وذلك من خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وتحدث أحمد شوبير في تصريحات من خلال إذاعة “أون سبورت إف إم”، قائلاً “صفقات الأهلي، الأقرب حتى الان شادي حسين ومصطفى ميسي، لاعبا نادي سيراميكا كليوباترا، كما يسعى لضم مصطفى شلبي، جناح نادي انبي، أنا لم أتحدث عن إمكانية تعاقد الأهلي مع اللاعب الأوزبكي مشاريبوف، لأن لم تكن لدي أي معلومة عن تلك الصفقة”.

حارس مرمي جديد للنادي الأهلي

وأضاف قائلاً “بالنسبة لموضوع حراسة المرمى في الأهلي مازال الموضوع ما بين شد وجذب، الأهلي لن يستغنى عن أي حارس مرمى لكن قد يكون لديه النية إن أحد الحارسين على لطفي أو مصطفى شوبير، يخرج على سبيل الإعارة لمدة موسم أو موسمين”.

وأنهي شوبير قائلاً “من الممكن أن يتعاقد الأهلي مع حارس مرمى جديد في الميركاتو الصيفي الجاري، حيث لم تم اتخاذ قرار نهائي في هذا الملف، من المؤكد أن الأهلي سيدعم صفوفه بثنائي أجنبي على الأقل وأن الموزمبيقي لويس ميكيسوني، لن يستمر مع الفريق وغالبًا بيرسي تاو، بسبب إصاباته المتكررة”.