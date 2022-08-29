انت الان تتابع خبر نقاط ضعف كيروش.. ميدو يكشفها بعد ترشيحه لتدريب الأهلي خليك أول واحد يعرفها والان مع التفاصيل

نقاط ضعف كيروش يكشفها ميدو للجميع

رياض - احمد صلاح - حرص أحمد حسام ميدو على الكشف عن نقاط ضعف كارلوس كيروش وهو مدرب منتخب مصر السابق، وهو المرشح لقيادة فريق الأهلي أثناء الفترة القادمة، وتعد من أبرز الأشياء التي تشغل بال جميع المواطنين.

وتحدث ميدو في تصريحاته من خلال برنامج الريمونتادا على قناة المحور، وقال “فايلر مدرب مميز وترك بصمة قوية مع الأهلي، أما كارلوس كيروش، فهو مدرب ذو هيبة، نظراً لما قدمه خلال فترة تواجده في منتخب مصر الوطني”.

واستكمل قائلاً “شخصية كيروش قوية، وهو اسم كبير، وتعامل مع لاعبين من قبل داخل الأهلي بحكم عمله السابق في منتخب مصر الوطني، كيروش لديه بعض نقاط الضعف، الأولى تكمن في فكرة عدم قدرته على خلخلة الدفاعات المكثفة مثل سواريش، والثانية متابعته لكل حرف يُكتب عنه عبر السوشيال ميديا، وهذه نقطة سلبية وليست إيجابية”.

وانهي ميدو قائلاً “كيروش مثلما له مزايا له عيوب، وأعتقد أن متابعته لكل حرف يكتب عنه على السوشيال نقطة سلبية بالنسبة له”.