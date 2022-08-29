عاجل بشكل واضح.. هذا موقف تعاقد الأهلي مع فايلر وموسيماني

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تعاقد الأهلي مع فايلر وموسيماني يكشفه شوبير

رياض - احمد صلاح - قام الإعلامي أحمد شوبير بالكشف عن موقف السويسري رينيه فايلر، وهو المدير الفني السابق للنادي الأهلي، من الرجوع إلى تدريب الأحمر مرة أخرى، ويأتي هذا خلفاً إلى البرتغالي ريكاردو سواريش.

وأكد أحمد شوبير خلال العديد من التصريحات التليفزيونية من خلال قناة “أون تايم سبورت”، وقال “مجلس إدارة النادي الأهلي لم يفتح أي تواصل رسمي مع السويسري رينيه فايلر، بعض المقربين من مجلس إدارة النادي الأهلي تواصلوا مع السويسري رينيه فايلر، والمدرب المخضرم لم يرحب بالعودة مجدداً إلى مصر”.

وقال شوبير “موقف الجنوب افريقي بيتسو موسيماني محسوم داخل إدارة النادي الأهلي؛ بعدم التفاوض نهائيا فى العودة من جديد لقيادة فريق الكرة”.

انجازات بيتسو موسيماني مع الأهلي

وحرص بيتسو موسيماني على قيادة الأهلي في 97 مباراة، وحقق الفوز في 65 منها وتعادل في 22 مباراة، وهزم في 10 مبارات وسجل الفريق معه 217 نقطة.