انت الان تتابع خبر عاجل.. قرار من بيبو يقلب الموازين.. مدرب عالمي خلاص بيقرب من تدريب الأهلي والان مع التفاصيل

قرار من بيبو يقلب الموازين في الأهلي

رياض - احمد صلاح - كشف الإعلامي محمد فارق أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر، وافق مبدئياً على تدريب الأهلي في الموسم القادم، ويأتي خلفاً إلى المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش، وذلك بعد الكثير من المفاوضات التي حرص على قيادتها أمير توفيق مدير التعاقدات وحسام غالي معه في الفترة الأخيرة.

وتحدث الإعلامي محمد فاروق في برنامج “البريمو” على قناة تن الفضائية، قائلاً “محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رحب بفكرة التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش بعد تجربته الرائعة مع منتخب مصر واكتشاف العديد من النجوم في أكثر من مركز مع الفراعنة في مشواره ببطولة كأس العرب وتصفيات أمم إفريقيا وكأس العالم”.

وأضاف قائلاً “الخطيب يرى أن كيروش يشبه إلى حد كبير مانويل جوزيه المدير الفني السابق لفريق الأهلي في قوة الشخصية وهو ما يحتاجه اللاعبين في الوقت الحالي”.

وانهي حديثة قائلاً “الأهلي اتفق مع كيروش على الحضور إلى القاهرة يوم 5 سبتمبر المقبل من أجل التوقيع على عقود تدريب النادي الأهلي بشكل رسمي”.