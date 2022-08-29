الصفقة الأغلى فى تاريخ الدوري.. الأهلي يفاوض هذا النادي لضم نجم الفريق

وترغب إدارة الأهلي فى التعاقد مع ابراهيم عادل نجم بيراميدز حيث أبدى اللاعب موافقته على الانضمام لصفوف القلعة الحمراء، ولكن مازال هناك عقد يربطه بناديه، لكنه أعطى الضوء الأخضر للأهلي للتفاوض مع بيراميدز، ولم يشارك اللاعب فترة مع الفريق من أجل الضغط على الإدارة للموافقة على رحيله.

وأشارت تقارير صحفية أن خلال مفاوضات الأهلي مع بيراميدز، طلب الفريق السماوي مبلغ مالي قدره خمسه ملايين دولار، ثم تم تخفيض القيمة لتبلغ 3 ملايين دولار فيما يسعى الأهلي للحصول على ابراهيم عادل مقابل إثنان مليون دولار، وإذا تمت الصفقة بالمبلغ الذي يطالب به بيراميدز، سيكون حينها هو أغلى لاعب في الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي الختامية فى الدوري

يلتقي الأهلي مع نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء المقبل فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا فى لقاء الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.