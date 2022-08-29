انت الان تتابع خبر الصفقة الأغلى فى تاريخ الدوري.. الأهلي يفاوض هذا النادي لضم نجم الفريق والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يبحث مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن صفقات قوية من العيار الثقيل تدعم صفوف الفريق قبل بداية الموسم المقبل من أجل العودة والمنافسة على البطولات ومصالحة جماهيره الأهلي فى ظل تراجع مستوى لاعبي الفريق والنتائج المخيبة للآمال خاصة بعد الفشل في التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا وخسارة نهائي كأس مصر النسخة الماضية أمام غريمة التقليدي نادي الزمالك، كما خسر لقب الدوري للمرة الثانية على التوالي وانهى الدوري فى المركز الثالث لأول مرة منذ 39 عاماً.
وترغب إدارة الأهلي فى التعاقد مع ابراهيم عادل نجم بيراميدز حيث أبدى اللاعب موافقته على الانضمام لصفوف القلعة الحمراء، ولكن مازال هناك عقد يربطه بناديه، لكنه أعطى الضوء الأخضر للأهلي للتفاوض مع بيراميدز، ولم يشارك اللاعب فترة مع الفريق من أجل الضغط على الإدارة للموافقة على رحيله.
وأشارت تقارير صحفية أن خلال مفاوضات الأهلي مع بيراميدز، طلب الفريق السماوي مبلغ مالي قدره خمسه ملايين دولار، ثم تم تخفيض القيمة لتبلغ 3 ملايين دولار فيما يسعى الأهلي للحصول على ابراهيم عادل مقابل إثنان مليون دولار، وإذا تمت الصفقة بالمبلغ الذي يطالب به بيراميدز، سيكون حينها هو أغلى لاعب في الدوري المصري.
موعد مباراة الأهلي الختامية فى الدوري
يلتقي الأهلي مع نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء المقبل فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا فى لقاء الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.