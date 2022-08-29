"مبروك لجمهور الأهلي".. شوبير: الخطيب خلص صفقة من العيار الثقيل وهذه هي التفاصيل

شوبير يكشف تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

تحدث “شوبير” خلال تصريحات إعلامية أثناء تقديمه لبرنامج “ملعب أون” عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس عن كون الأهلي قد أتم بالفعل صفقة التعاقد مع المهاجم الأجنبي، ولكن من الصعب الكشف عن اسمه في الوقت الحالي، وربما يحدث ذلك في غضون أيام قليلة من الآن.

وأوضح الإعلامي أحمد شوبير، بأن الأهلي يخطط للتعاقد مع ثلاث أو أربع صفقات أجنبية أخرى خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن هذا الأمر لن يحدث إلا بعد التخلص من الثنائي خوسيه لويس ميكيسوني وكذلك الجنوب أفريقي بيرسي تاو، وهذا بعدما اتخذت الإدارة قرارها بالاستغناء عن هذا الثنائي رسميًا.

من سيكون مدرب الأهلي الجديد؟

في السياق ذاته، كشفت تقارير إعلامية خلال الساعات الماضية عن وجود رغبة كبيرة لدى مجلس إدارة القلعة الحمراء في الحصول على توقيع اسم كبير ليقود صفوف الفريق خلال الموسم القادم، مشددة على كون إدارة الأهلي ترفض تكرار تجربة ريكاردو سواريش من جديد.

وأوضحت التقارير، بأن الأهلي يفاضل بين عدة أسماء من أجل اختيار واحد منها ليكون هو المدرب الجديد للنادي الأهلي، ومن بين تلك الأسماء البرتغالي كارلوس كيروش مدرب مصر السابق، وكذلك خليلوزيتش مدرب المنتخب المغربي السابق، بالإضافة إلى الروماني رزفان لوسيشكو مدرب الهلال السعودي السابق.