"قالي يا بابا".. مرتضى منصور يكشف تفاصيل حديثه مع نجم الأهلي وحقيقة انتقاله للزمالك

مرتضى منصور يكشف تفاصيل حديثه مع كهربا

تحدث رئيس مجلس إدارة الزمالك، المستشار مرتضى منصور عن مقابلة جمعته مع اللاعب محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي الحالي ولاعب القلعة البيضاء السابق، وهذا بعد نحو أيام قليلة من إعلان المحكمة الرياضية عن توقيع عقوبة وصلت لنحو 2 مليون دولار على لاعب الأهلي.

وكشف “مرتضى” عن تفاصيل هذا الحديث القصير، وقال:

“كنت ماشي في الشارع، خلال الأيام القليلة الماضية، ولقيت شخص بيناديني بابا حبيبي، تفاجأت بأن هذا الشخص هو محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي”. “عاوز أقولكم أن كهربا دلوقتي أصبح في مأزق حقيقي، ولا بديل عن دفع الغرامة لصالح نادي الزمالك، ولو قعد 100 سنة، هيدفعها بردو، وبراحته لو مش عايز يدفع دلوقتي إحنا مش مستعجلين، ومنتظرين وقت ما يدفع، لكن هيدفع هيدفع، ده مفيش فصال فيه”.

حقيقة عودة كهربا إلى الزمالك من جديد

نفى المستشار مرتضى منصور أي أنباء تتحدث عن إمكانية عودة محمود كهربا لارتداء قميص الزمالك من جديد في الفترة المقبلة، مشددًا على كون النادي لا يريد استعادة كهربا من الأساس، وحتى ولو عرض اللاعب نفسه على الزمالك، فلن يعود للقلعة البيضاء مرة أخرى، فالأمر محسوم ولا يوجد فيه نقاش على حد وصف رئيس الزمالك.

الجدير بالذكر بأن نادي الزمالك قد تحصل على حكم بغرامة مالية وصلت لنحو 2 مليون دولار على لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، وأصبح الأخير مطالب بتسديد هذا المبلغ في أقرب وقت ممكن وإلا سيكون هناك عقوبات بالإيقاف عن ممارسة كرة القدم لفترة طويلة.